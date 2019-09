<span style='text-decoration: underline;'>Accidents de la circulation </span>:<br><span style='color:red;'>13 morts et 33 blessés en 48 heures </span>

13 personnes ont trouvé la mort et 33 autres ont été blessées dans 14 accidents de la circulation, enregistrés au niveau national durant les dernières 48 heures.

Selon la Protection civile, le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de Jijel avec 2 morts, suite au dérapage d’un véhicule ayant percuté un poteau électrique, note la même source. Durant la même période (du 26 au 28 septembre) 2019, les unités de la Protection civile ont enregistré 5.137 interventions pour répondre aux appels de secours, suite à des accidents de la circulation, domestiques, évacuations sanitaires, extinction d’incendies et dispositifs de sécurité, ajoute la même source, relevant que les éléments de la Protection sont également intervenus pour l’extinction de 4 incendies urbains et divers dans plusieurs wilayas du pays. A chaque fois, les services sécuritaires lancent des campagnes de sensibilisation en direction des conducteurs des véhicules de transport des voyageurs et de marchandises pour réduire le nombre des accidents de circulation dans le but de faire prévaloir le principe de la bonne conduite, sécurité pour tous peut sauver des vies. Des dépliants sur les règles de bonne conduite et les conséquences de l’excès de vitesse, des manœuvres dangereuses et du non respect de la distance de sécurité sont distribués lors de ces campagnes de sensibilisation qui voient la participation d’associations, d’acteurs de la société civile et des Scouts musulmans,

A rappeler, dans ce sens, que la protection civile algérienne a remporté la première et la deuxième place au concours arabe de meilleur travail de prévention et sensibilisation sur les risques, regroupant tous les corps de protection civile et de défense civile Arabe, où des spots de prévention et de sensibilisation, ont été présentés.

La première place concerne le meilleur travail de brochures et prospectus de sensibilisation, la seconde place concerne le meilleur spot de prévention et de sensibilisation, présenté à l’occasion du 17e congrès des directeurs généraux de la protection civile qui s’est tenu récemment au Maroc le 11 et 12 septembre 2019, avec la participation de Monsieur le Directeur Général de la Protection Civile, le colonel Boualem Bourrelaf, et du directeur des études, le colonel Garrache Doudah.

