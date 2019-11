<span style='text-decoration: underline;'>Lutte contre la criminalité</span>:<br><span style='color:red;'>13 personnes arrêtées à Tamanrasset et Tindouf </span>

Treize personnes ont été arrêtées vendredi et du matériel utilisé dans l’exploitation illégale de l’or saisi par des détachements de l’Armée nationale populaire (ANP) à Tamanrasset et Tindouf, indique samedi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

«Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l’Armée nationale populaire ont arrêté, le 1er novembre 2019 à Tamanrasset/6eRM et Tindouf/3eRM, treize (13) individus et saisi huit (08) groupes électrogènes, onze (11) marteaux piqueurs, trois (03) détecteurs de métaux et d’autres objets», précise le MDN. Dans le même contexte, «des éléments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé, à Oum El Bouaghi/5eRM et Biskra/4eRM, six (06) individus et saisi huit (08) fusils de chasse et une quantité de munitions», ajoute la même source. A Ouargla (4eRM) et In Salah (6eRM), des détachements combinés de l’ANP ont intercepté, en coordination avec les services des Douanes «un (01) individu et saisi deux (02) camions et (14304) unités d’articles pyrotechniques», alors qu’à Béchar (3eRM) «un autre détachement a saisi (50) kilogrammes de kif traité». Par ailleurs, trente-deux (32) immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à El Bayadh et Adrar, ajoute-t-on encore.