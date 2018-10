<span style='text-decoration: underline;'>Protection civile </span>:<br><span style='color:red;'>131 interventions en une journée à Oran</span>

La protection civile à Oran continue ses interventions quotidiennes pour secourir les citoyens et intervenir en cas d’accidents domestiques et ceux de la route.

Les différentes unités de la protection civile réparties à travers les 4 coins de la capitale de l’ouest ont effectué 131 interventions avant-hier dont une vingtaine durant la nuit.

Les pompiers ont intervenu notamment au niveau de la RN11 non loin de la Montagne des Lions, où un camion de marque Renault est entré en collision avec un véhicule de marque Kia. Cet accident a fait 4 blessés dont 3 hommes âgés entre 20 et 52 ans et une femme âgée de 56 ans. Ils ont souffert de blessures diverses.

Les blessés ont reçu les premiers soins de la part des pompiers, avant d’être évacués vers l’Etablissement hospitalier universitaire d’Oran (EHU). Deux ambulances et 14 pompiers ont été dépêchés sur place pour secourir les blessés. Par ailleurs, à la cité Akid Lotfi, un septuagénaire a perdu la vie en pleine voie publique. Sa dépouille a été transférée vers la morgue de l’EHU.

