<span style='text-decoration: underline;'>CHU Oran</span>:<br><span style='color:red;'>137 nouveaux cas d’hépatite C enregistrés en 2017</span>

Le centre hospitalo-universitaire (CHU) d’Oran a enregistré, au cours de l’année 2017 (jusqu’au 30 novembre), 137 nouveaux cas d’hépatites C, a-t-on appris auprès du service communication de cet établissement.

Il s’agit de cas enregistrés au niveau du service des maladies infectieuses et celui de gastrologie, a-t-on précisé, ajoutant que 47 cas ont été recensés au cours du mois de mai, 16 en octobre, 15 en septembre et 13 en avril. Les nouveaux cas d’hépatite C ont été découverts soit suite à l’apparition de certains symptômes, le patient étant appelé à effectuer un bilan, soit lors de campagnes de dépistage généralement simultanément avec celles du HIV, a-t-on noté. Le virus de l’hépatite C est transmis par le sang et les modes d’infection les plus fréquents résultent de l’exposition à de petites quantités de sang, a-t-on expliqué, ajoutant que la gravité des infections causées par ce virus est variable pouvant aller d’une forme bénigne qui dure quelques semaines à une maladie grave qui s’installe à vie. Les deux services d’infectiologie et de gastrologie ont, par ailleurs, enregistré 109 nouveaux cas d’hépatites B, a-t-on encore indiqué. Le virus de l’hépatite B se transmet, quant à lui, par contact avec le sang ou autres fluides corporels provenant d’une personne infectée. Considéré comme une infection potentiellement mortelle, l’hépatite B est