<span style='text-decoration: underline;'>Jeux Olympiques-2020</span>:<br><span style='color:red;'>14 athlètes algériens sont qualifiés pour Tokyo</span>

14 athlètes algériens dans sept disciplines ont validé jusque-là leurs billets pour les Jeux olympiques de Tokyo, prévus du 24 juillet au 9 août 2020, a indiqué vendredi le Comité olympique algérienne (CIO), à l’issue de la réunion de son Comité exécutif, tenue jeudi à Alger.

Les disciplines qualifiées sont: Aviron (2), Canoë Kayak (1), Cyclisme (3), athlétisme (3), natation (1), Voile (2), en attendant d’autres éventuels sports, à l’image de la Boxe, Judo, Karaté entre autres. « Le Comité exécutif du COA a constaté, qu’à ce jour, que 14 athlètes dans 7 sports sont qualifiés pour les JO de Tokyo 2020. Il réitère ses félicitations à tous les athlètes qui ont réalisé de performances honorables et les assure de son total soutien», a souligné l’instance olympique, tout en incitant à redoubler d’efforts pour une meilleure représentativité de l’Algérie et une forte cohésion entre toutes les parties du Mouvement sportif national. Dans le cadre des bourses olympiques octroyées aux athlètes des différents sports sur demandes des fédérations sportives nationales, le COA a révélé que le nombre de 97 bourses a été atteint, exprimant au préalable «sa satisfaction». Le COA a exprimé également sa satisfaction sur l’Opération «judo à l’école» dont l’état d’avancement est jugé «considérable».

Cette opération que le COA a initié, selon le programme initialement arrêté en collaboration avec la Fédération Internationale de Judo (FIJ) et la Fédération algérienne (FAJ), «se poursuit et touchera la wilaya de Constantine avant la fin de cette année».

Lors de cette réunion qui a regroupé ses membres, le Comité exécutif du COA a dressé le bilan des activités de ses différentes commissions spécialisées et dont les membres sont tenus par l’obligation de résultats et de la concrétisation du programme proposé. Les membres présents ont approuvé le projet des statuts et du règlement intérieur de sa commission d’éthique qui sera soumis à la prochaine Assemblée générale pour enrichissement et approbation, encourageant la commission à poursuivre ses activités selon sa composante et ses statuts actuels. Abordant le chapitre de la lutte Anti-dopage, le CE a rappelé aux Fédérations les obligations de l’informer sur tous les cas de dopage détectés, conformément à la charte olympique et à la loi algérienne, regrettant au passage de «ne plus être mis au courant par ses fédérations sportives sur les cas de dopage détectés et constatés en Algérie».