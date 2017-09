<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem | Elections locales</span>:<br><span style='color:red;'>14 listes de candidatures pour l’APW et 217 pour les APC</span>

Jusqu’au vingt quatre du mois courant, date de clôture des dépôts, quatorze listes de candidatures aux élections de l’assemblée populaire de wilaya et deux cent dix sept pour les APC du vingt trois novembre prochainement ont été déposées au niveau de la direction de la réglementation et des affaires générales de la wilaya.

Actuellement, les listes sont à l’étude par ladite direction quant à la conformité des candidatures vis-à-vis des droits civiques. Le FLN (Front de libération nationale) et le RND (Rassemblement national démocratique), sont les deux formations politiques présentes le jour des élections locales dans les trente deux communes que compte la wilaya. Ils sont suivis par le MPA (Mouvement populaire algérien) «27 listes et le PT (Parti des travailleurs «15». Parmi les listes, deux appartiennent à deux indépendants. Ainsi que quelques cinq cent mille électeurs inscrits dans la wilaya de Mostaganem, sont appelés à faire un bon choix le vingt trois novembre pour désigner par voie de vote de bons membres des futures assemblées (APW ET APC) et ce n’est que par une grande mobilisation celles qui soient plus représentatives. Le choix d’élus compétents serait à même de pallier les manques constatés en matière de développement local, selon les avis de certains milieux populaires. Ainsi, les futurs représentants du peuple au niveau des APW et APC, devront au cours de leur mandat, faire preuve d’innovations et l’initiative en vue de répondre aux préoccupations des citoyens. Cependant, ceux qui se sont distingués au cours de mandats précédents par des actions négatives, voire néfastes, doivent voir leur élan stoppé par leurs pairs s’ils sont de nouveau élus estiment des observateurs. Il faut faire primer l’intérêt général, les préparatifs vont bon train en prévision des élections des assemblées de wilaya et communales, prévues le vingt trois novembre au niveau des structures de l’administration de wilaya, daïras et instances électives. Il convient d’indiquer, que plusieurs partis sont apparus dans la wilaya que suite à l’initiative de certains qui ont voulu être têtes de listes. Ainsi, c’est avec beaucoup de peine et d’acrobatie qu’ils ont pu trouver des candidats.

Charef.N