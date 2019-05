<span style='text-decoration: underline;'>Station d’épuration d’El Karma-Oran </span>:<br><span style='color:red;'>1400 milliards de centimes partent en fumée!</span>

Le grand gâchis. Le ministre de l’eau et des ressources hydriques, Ali Hamam, ne s’est pas retenu en faisant, récemment, une visite discrète à la plus grande station d’épuration des eaux usées d’Afrique implantée dans la localité d’El Karma.

Se rendant sur les lieux, il a été stupéfait de découvrir que cette station est à l’arrêt sans qu’aucune explication plausible ne lui soit donnée, d’où sa colère tout en décidant d’ouvrir, en urgence, une commission d’enquête. Pour le ministre, cette enquête aura pour objectif principal de tirer au clair cette situation hideuse à laquelle est vouée cette station qui a englouti un pactole de 1400 milliards de centimes. Inédite est donc la situation opérationnelle de la station d’épuration des eaux usées d’El Karma qui n’a jamais fonctionné, et est passée sous silence radio, personne n’en parle pour une ou plusieurs raisons que seuls les membres de la commission d’enquête sont pour le moment habilités à tirer au clair. La station d’épuration d’El Karma est un grand projet budgétivore. À en décortiquer les mesures décidées, à la hâte, par le ministre, la situation est à son comble. Tout porte à croire que le projet porte le sceau du « gros mensonge», sinon il s’agit tout simplement, et tel que généralisé un peu partout dans le reste du pays et dans plusieurs secteurs, d’un détournement ou encore d’atteinte directe à l’économie nationale dont les tenants et les aboutissants d’une telle affaire cachent bien pas mal de choses à « dire nécessairement » sur un tel projet dont les machines n’ont jamais épuré un litre d’eau usée. Sommes-nous dans une phase où l’on ouvre les grands dossiers rentrant dans le cadre de l’ablation de la gangrène qui s’est métastasée des années durant ? Il n’y a sûrement pas de fumée sans feu. D’autant plus, l’omerta sur de tels dépassements est légende. Le projet de la méga-station d’épuration du Groupement urbain d’Oran a, à plus d’un titre, présenté avec fanfare étant donné qu’il est unique, vu son impact, vante t-on, sur les plans agricoles et économique. Devant être lancés le 1er mars 2006, les travaux ont été réellement entamés en 2009 par le groupement d’entreprise autrichien-chinois, Vatech Wabag – CGC alors que le suivi a été assumé par le groupement des bureaux d’études helvétique-français/SGI-cabinet Merlin. La facture initiale du projet a été arrêtée au coût de 07 milliards de dinars. Dés le début de l’exploitation, des fissurations ont commencé à être constatées au niveau du bassin principal exploitée par la Seor. Celle-ci a, du coup, décidé d’arrêter son exploitation de peur d’aggraver sa situation tout en se contentant d’opérer quelques retouches de maquillage et de réparation. Au final, les 12 bassins composant la station sont à l’arrêt. Stupéfiant. Mais où sont donc passé les 1400 milliards mobilisés pour réaliser une station réalisée qui n’a encore jamais fonctionné depuis sa réception ? Jusque là, aucun des responsables des services hydrauliques ne daigne débrouiller une réponse, petite soit-elle.

Mohamed Aissaoui