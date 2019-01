<span style='text-decoration: underline;'>Bilan de la protection civile de l’année passée à Sidi Bel Abbés </span>:<br><span style='color:red;'>15.205 interventions et 37 morts sur les routes</span>

La Direction de la Protection Civile de Sidi Bel Abbés vient de dresser son bilan annuel concernant ses activités durant l’année 2018. Ce bilan fait état de 21.134 interventions contre les 20.987 en 2017.

Les 21.134 interventions sont réparties comme suit : 15.205 opérations de secours et évacuations pour les 3.333 blessés, 10.467 malades et 264 morts. Les accidents de la route enregistrés sur tout le territoire de la wilaya, étaient de l’ordre de 879 qui ont engendré 1.149 blessés dont 809 hommes, 203 femmes et 137 enfants, ainsi que 37 morts (contre 51 en 2017) sur les routes (32 hommes, 03 femmes, et 02 enfants), plus les 52 interventions dans les accidents au niveau du tronçon de Sidi Bel Abbes de l’autoroute Est-Ouest qui ont fait 77 blessés (49 hommes, 19 femmes, 09 enfants)et trois morts.

Les accidents sur les voies ferroviaires ont fait deux blessés dans cinq interventions et deux autres secourus dans six accidents du tramway de Sidi Bel Abbes. Tous ces accidents ont causé l’endommagement de 748 voitures, 69 camions, neuf bus, 91 motos, et quatre tracteurs. Par ailleurs, le nombre des incendies a atteint l’an passé 1.467 dont 75 véhicules, 72 incendies domestiques qui ont fait 36 blessés par brûlures, quatre incendies dans des hangars de volaille, 988 divers feux déclarés dans des disjoncteurs et herbes, et les 19 feux de forêts qui ont ravagé une superficie de 30,27 hectares, sans oublier les vingt foyers de feux qui ont détruit 72,52 hectares de récoltes dont les 18.382 bottes de foin, 35,52 hectares de blé, 37 hectares d’orge et 67 arbres fruitiers.

Le monoxyde de carbone a tué, l’an dernier, sept personnes dont deux hommes, quatre femmes et un enfant, contre un décès en 2017, 34 blessés évacués en 2018, et trois blessés dans les vingt premiers jours de cette année de 2019. La brigade des plongeurs a intervenu dans six cas de noyade, en sauvant deux vies et repêchant quatre corps des étangs d’eau et barrages, en plus des 3.767 diverses interventions des sapeurs pompiers.

Dans le domaine de la formation, et dans son programme d’ « un secoureur pour chaque famille », la protection civile a réussi à former 471 personnes (331 hommes et 140 femmes) en 2018. Ainsi, le nombre des citoyens formés dans les premiers secours sont de 2.436 (1.870 hommes et 566 femmes) depuis 2010.

M.Bekkar