<span style='text-decoration: underline;'>Accidents de la route et infiltrations des eaux de pluie </span>:<br><span style='color:red;'>15 blessés en 24 heures à Alger</span>

Les services de la protection civile de la wilaya d’Alger ont effectué, durant les dernières 24 heures, plusieurs interventions suite à la forte pluviométrie enregistrée au niveau de la capitale. Selon le lieutenant Benkhalfallah Khaled, chargé de la communication à la direction de la protection civile de la wilaya d’Alger, ses services ont effectué plusieurs interventions suite à 07 accidents de la route survenus dans la nuit de vendredi à samedi, faisant 15 blessés et à des infiltrations des eaux de pluie dans des maisons à Bologhine, à la Casbah et à Bouzaréah. Il précisera que 7 accidents de la route avaient été enregistrés, faisant 15 blessés, dont 06 hommes et 09 femmes. Les mêmes unités de la protection civile ont répondu aux appels des citoyens dans les communes de Bologhine, Bouzaréah et la Casbah pour le pompage des eaux de pluie infiltrées dans cinq domiciles, a précisé le lieutenant Benkhalfallah. L’intervenant a appelé les usagers de la route à redoubler de vigilance avec la poursuite de ces intempéries, à effectuer un contrôle régulier de leurs véhicules et à éviter l’excès de vitesse et les dépassements dangereux.

Alger: Noreddine Oumessaoud