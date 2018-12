<span style='text-decoration: underline;'>Intempéries et accidents de la circulation</span>:<br><span style='color:red;'>15 morts, des blessés et des axes routiers fermés</span>

Intempéries et accidents de la circulation : 15 morts, des blessés et des axes routiers fermés

Les importantes intempéries enregistrées ces dernières 48 heures ont engendré des accidents de la circulation ayant causé la mort à 15 personnes, des blessés et des dégâts matériels survenus dans plusieurs wilayas du pays, des axes routiers fermés et une personne emportée par les crues d’Oued El Maleh à Médéa.

A en croire un bilan de la Protection civile, pas moins de 5424 interventions de différents types ont été effectuées en 48 heures dans diverses localités du pays. «Durant la période du 13 au 15 décembre 2018 arrêté ce matin à 08 heures, (les dernières 48 heures), les unités de la Protection civile ont enregistré 5424 interventions dans les différents types d’interventions pour répondre aux appels de secours, suite à des accidents de la circulation, accidents domestiques, évacuations sanitaires, extinction d’incendies et dispositifs de sécurité etc.», a affirmé la Protection civile.

La même source a affirmé que plusieurs accidents de la circulation ont été enregistrés durant cette période dont 15 accidents les plus mortels ayant causé les décès de 15 personnes sur les lieux des accidents et 17 autres blessées, traitées sur place puis évacuées vers les structures hospitalières par les secours de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de Bejaia avec 2 personnes décédées suite à 2 accidents de la circulation. Par ailleurs, les secours de la Protection civile sont intervenus pour prodiguer des soins de première urgence à 32 personnes intoxiquées par le monoxyde de carbone (CO), émanant des appareils de chauffage et chauffe-bains au niveau des wilayas d’Alger 04, Tizi-Ouzou 04, Djelfa 05, Oum Bouaghi 05, El Bayadh 03, Oran 02, Sétif 02, Blida 02, Skikda 03, Bouira 01 et Batna 01. Les victimes ont été traitées sur place puis transférées dans un état stable vers les structures hospitalières.

A noter aussi, l’intervention des éléments de la Protection civile suite aux chutes de pluies qui se sont abattues durant les dernières 24 heures, notamment au niveau des wilayas d’Alger, Relizane, Ain Defla, Médéa, Bejaia, Blida, Tipaza, Boumerdes et Tiaret où plusieurs opérations de pompage et d’épuisements des eaux pluviales ont été effectuées à l’intérieur des habitations, quartiers et édifices publics, 20 arbres déracinés au niveau des wilayas d’Alger, Tipaza, Bejaia, Boumerdes et Tiaret.

Aussi, 5 effondrements partiels de murs et plafonds ont été enregistrés au niveau des wilayas d’Alger, Relizane, Médéa, Bejaia et Tipaza sans faire de victimes. A signaler que l’opération de recherche d’une personne emportée par les eaux d’Oued Meleh commune de Rebaia wilaya de Médéa, est en cours par les plongeurs de la Protection civile.

Par ailleurs, des unités de la Protection civile ont effectué des dizaines d’interventions ces dernières 24 heures à travers tout le territoire national, notamment pour le pompage des eaux infiltrées dans les habitations suite à la forte pluviométrie et à la crue des oueds, sans enregistrer de pertes humaines, a indiqué vendredi dernier, la Direction générale de la Protection civile.

Alger: Samir Hamiche