<span style='text-decoration: underline;'>Diabète gestationnel </span>:<br><span style='color:red;'>150 femmes prises en charge annuellement au CHU d’Oran</span>

Une moyenne de 150 femmes enceintes présentant un diabète gestationnel sont prises en charge annuellement à la clinique Larribère, relevant du CHU d’Oran et spécialisée en endocrinologie et diabétologie, a indiqué à l’APS, le Dr Merad, responsable de l’unité diabète gestationnel au niveau de l’établissement.

Apparaissant ou découvert durant la grossesse, le diabète gestationnel peut dans certains cas entraîner des complications aussi bien pour la mère que pour l’enfant.

Son dépistage en début de grossesse est important pour une prise en charge «correcte», a souligné le spécialiste, qui prépare sa thèse de professorat sur ce type de diabète. Des femmes souffrant de diabète gestationnel arrivent dans la clinique au cours du troisième trimestre, a souligné le docteur, ajoutant qu’une prise en charge efficace, même de protéger la maman et le bébé, doit commencer depuis les premières semaines de la grossesse. Pour remédier à cette situation, il est impératif de généraliser l’analyse du taux de glycémie en début de grossesse. Le diabète pourra ainsi être dépisté au cours des premières semaines, a-t-il souligné, appelant les médecins et les gynécologues à encourager leurs patientes à faire cette analyse. Une femme prise en charge qui réussi à équilibrer son diabète au cours de la grossesse, a les mêmes chances qu’une femme non diabétique, avec moins de risques de malformation et d’avortement et même pendant l’accouchement, a-t-il encore relevé.