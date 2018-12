<span style='text-decoration: underline;'>Infrastructures de la jeunesse et des sports-Hattab </span>:<br><span style='color:red;'>150 projets de 8,41 milliards DA à Jijel depuis 1999</span>

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab a affirmé, jeudi à Alger, que la wilaya de Jijel avait bénéficié, depuis 1999, de 150 projets pour la jeunesse et les sports d’une valeur de 8,41 milliards DA, dans le cadre du processus de relance du secteur.

A une question d’une dé

putée de l’Assemblée

populaire nationale (APN) lors d’une plénière consacrée aux questions orales, M. Hattab, qui a détaillé les projets destinés à la wilaya de Jijel, a indiqué que «sur 150 opérations inscrites (93 pour la jeunesse et 57 pour les sports), 101 ont été livrées (54 destinées pour la jeunesse et 47 pour les sports), restent 17 opérations (dont 11 pour les sports) en cours de réalisation dont le taux d’avancement des travaux est de près de 70%. Neuf d’entre elles seront livrées d’ici fin 2018 et les huit restantes en 2019, a-t-il fait savoir. Dans le cadre de la politique de rationalisation des dépenses publiques, 32 opérations ou projets ont été gelées ou reportées, dont 10 dans le secteur des sports «en application des mesures prises par les pouvoirs publics suivant des normes objectives, en privilégiant notamment les projets publics prioritaires dont les travaux ont atteint un taux d’avancement considérable». La wilaya de Jijel compte 109 structures sportives et 41 établissements de jeunes abritant plusieurs activités pédagogiques, culturelles, scientifiques, sportives et de loisirs ce qui a permis de couvrir les besoins des jeunes, a rappelé le ministre, ajoutant que 144 cadres pédagogiques assuraient la gestion de ces structures. Relevant l’existence de stades de football en «bon» état et d’autres, relevant des communes, dans un état «moyen» et parfois «en dégradation», le ministre a exprimé la disposition de son département à coopérer avec les communes afin d’améliorer l’état de ces stades qui, ajoute-t-il, «sont dédiés aux jeunes envers qui nous souhaitons être à la hauteur de leurs aspirations et ambitions». En dépit d’une nette amélioration du nombre de structures sportives qui sont passées de 1317 dans les années 90 à 7396 actuellement, le ministre a fait état d’un manque en termes de ressource humaine, une situation, a-t-il dit, que «nous nous attèlerons à corriger à l’avenir». Sur l’absence de l’encadrement et de recrutement dans les structures sportives de la wilaya de Tamanrasset qui «pèse» sur les jeunes de la région, le ministre a expliqué que ce problème «nécessite davantage de réflexion avec les acteurs au niveau local», ajoutant que «c’était l’une des démarches nationales et ce pour une gestion rationnelle de ces structures». Le premier responsable du secteur a rappelé la création de 17 postes d’emploi au cours des dernières années, annonçant l’ouverture d’autres postes à l’avenir pour couvrir le manque, et ce dans le cadre de la politique nationale de l’Etat. M. Hattab s’est félicité enfin de la programmation, au niveau de la même wilaya, d’un projet de réalisation d’un complexe sportif africain, cofinancé par le gouvernement et le Comité olympique et sportif algérien (COA).