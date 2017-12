<span style='text-decoration: underline;'>D’une valeur d’un milliard de centimes</span>:<br><span style='color:red;'>150 qtx de produits impropres à la consommation saisis à Blida</span>

Agissant sur renseignement, les éléments de la gendarmerie nationale, relevant du groupement territorial de Blida ont réussi un joli coup de filet, où ils ont saisis une quantité de 150 quintaux de produits alimentaire, impropre à la consommation au marché hebdomadaire de Boufarik, apprend-t- on appris hier de ce corps sécuritaire. Les faits de cette affaire remontent au cours de la semaine dernière, quand les gendarmes et agissant sur des renseignement se sont dépêchés au marché hebdomadaire de la localité de boufarik, ou ils ont appréhendé en flagrant délit, deux individus, âgés d’une trentaine d’années qui s’apprêtaient à commercialiser de différents produits alimentaires ( vinaigre, chocolat, farine, semoule, pâtes, miel, yaourts…etc) impropres à la consommation. Ils ont été arrêtés et conduit à la brigade pour une éventuelle enquête préliminaire. Munis par un mandat de perquisition, de monsieur le procureur de la république de la localité de Boufarik, les éléments de la gendarmerie nationale se sont dépêchés au différents quartiers, à savoir El-Harrach, Jisr kasantina, zeralda, et meftah, où se trouvent les habitations des mis en cause ainsi que les dépôts, où stocker la marchandise et falsifier les dates de production. C’est dans ces dépôt que les hommes de Darak EL Watani ont saisis 150 quintaux de marchandises de différentes marques, locales et étrangères et qui portent des fausses dates de consommation. La marchandise est d’une Valeure d’un milliard de centimes. L’opération a été soldée aussi par la saisie de deux véhicules, utilisés dans le transport et la commercialisation de la marchandise saisie, ainsi que des seaux imités pour falsifier les dates de la production de la marchandise.

Hiba.B