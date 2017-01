<span style='text-decoration: underline;'>Oran</span>:<br><span style='color:red;'>153 personnes âgées ont bénéficié d’aides et d’accompagnement à domicile en 2016</span>

Quelque 153 personnes âgées, vivant seules ou en difficulté, ont bénéficié, en 2016, d’aides et d’accompagnement à domicile, au niveau d’Oran, a-t-on appris, lundi, auprès de la direction de l’action sociale de la wilaya.

Il s’agit d’une population ciblée, formée de 58 femmes et de 12 hommes, vivant seuls ainsi que 61 femmes et 22 hommes vivant dans des conditions sociales difficiles, qui ont bénéficié, dans le cadre d’un programme-pilote d’aides et d’un accompagnement à domicile, a assuré le directeur de l’action sociale, Mohamed Fedala. Il a ajouté que sa structure développe ce programme en partenariat avec l’association Chougrani avec qui il a signé une convention avec le ministère de tutelle pour la formation d’aidant à domicile. Quelque 63 auxiliaires de vie ont été formés pour prendre en charge ces personnes âgées, selon la même source qui soutient que les prestations assurées sont organisées, dirigées et bien encadrées. Il a ajouté que l’action d’accompagnement ayant un caractère durable est soutenue par un appui financier. Cette expérience-pilote qualifiée de «positive» sera étendue à travers deux ou trois wilayas du pays avant sa généralisation, a expliqué le responsable précisant que le relais est assuré par l’implication du mouvement associatif qui contribue à la prise en charge de cette frange de la population. Enumérant les opérations de solidarité durant l’année 2016, le chargé de la famille à la DAS d’Oran, Mohamed Hadri, a affirmé que 278 femmes, victimes de violence, ont été prises en charge (accueil et écoute psychologique) en plus de 251 autres femmes en situation de détresse. Pour ce qui est du guichet unique destiné à la prise en charge des handicapés, le directeur de l’action sociale a estimé que ce projet, mené en partenariat avec Handicap international, avance bien en dépit du retard qu’il a enregistré pour l’aménagement des locaux devant abriter cette structure.