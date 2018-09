<span style='text-decoration: underline;'>Inauguration de trois établissements scolaires | Deux CEM et un lycée à Sidi Bel-Abbès</span>:<br><span style='color:red;'>159.778 élèves rejoignent leurs classes aujourd’hui</span>

Ba rentrée scolaire prévue dans cette matinée de mercredi, sera caractérisée par l’inauguration de cinq nouvelles infrastructures scolaires, trois écoles primaires, deux collèges et un lycée.

Ce qui va porter le nombre des écoles primaires à travers tout le territoire de la wilaya de Sidi Bel-Abbès, à 291 écoles, plus les 105 CEM et 49 lycées. La répercussion sera immédiate puisque les taux d’occupations d’élèves par classe (TOC) seront allégés et abaissés comme suit: 28% dans le cycle primaire, 31% dans le moyen et le secondaire avec 21,8 élèves par classe. Le nombre d’élèves scolarisés pour l’année scolaire 2018-2019, s’élève à 159.778 répartis dans les 5.361 classes et suivant les trois paliers suivants: 85.630 écoliers dans le primaire divisés entre les 2.848 salles de classes, 53.600 collégiens dans le cycle moyen occupant les 1.642 salles et enfin les 20.548 lycéens dans les 871 salles réservées.

Concernant le staff pédagogique, la direction de l’Education de Sidi Bel-Abbès, avance le nombre de 7.289 enseignants répartis entre 3.246 pour le primaire, 2.468 pour le moyen, et les 1.575 enseignants pour les lycées. Ils seront épaulés par un staff administratif composé de 1.925 fonctionnaires, soit 299 dans le primaire, 889 dans le moyen et 737 dans le secondaire.

Concernant le volet des moyens pédagogiques, ce sont plus de 842.688 manuels scolaires qui ont été livrés aux établissements scolaires depuis le mois de mars dernier. L’opération de solidarité de la prime des 3.000 dinars va concerner 40.000 élèves nécessiteux (22.236 écoliers, 14.000 collégiens et 3.764 lycéens).

Un chiffre qui n’a pas évolué depuis plus d’une quinzaine d’années. Enfin, ce sont 63.000 élèves qui vont bénéficier de repas à travers les 196 cantines existantes à travers tout le territoire de la wilaya.

M.Bekkar