<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel-Abbès</span>:<br><span style='color:red;'>16 blessés dans 12 accidents et saisie de 26 motos en mars</span>

Le service de la voie publique auprès de la sûreté de la wilaya de Sidi Bel-Abbès, a enregistré durant le mois de mars dernier, une douzaine d’accidents sur les routes, ayant engendré seize blessés. Concernant sa politique de répression, le service cité, recense 64 véhicules mis en fourrière, ainsi que la saisie de 26 mobylettes. Dans le domaine de l’urbanisme, ce sont 21 infractions portant atteinte à l’environnement enregistrées pendant le mois dernier, trois autres pour atteinte à la santé publique et une douzaine de procès verbaux.

Quant à la lutte contre le commerce informel, sept quintaux de fruits et légumes ont été saisis, ainsi que les 279 baguettes de pain, les 165 tablettes de chocolat et les 24 balances non conformes aux normes exigées.

M.Bekkar