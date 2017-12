<span style='text-decoration: underline;'>Oran | Pour défaut d’hygiène </span>:<br><span style='color:red;'>16 commerces proposés à la fermeture</span>

Durant la semaine écoulée, les agents du Bureau d’hygiène, relevant de l’APC d’Oran, ont effectué 46 opérations de contrôle de commerces, à caractère alimentaire, dans les délégations communales de Bouamama, Sidi Bachir, El-Amir, Sidi El-Houari, El-Menzah, El-Hamri, Es-Seddikia, El-Amir, Ibn-Sina, El-Mokrani, et El-Othmania.

Ils ont dressé seize procès-verbaux, suivis de propositions de fermeture, de cinq épiceries, six salons de thé, deux restaurants et trois kiosques, pour non respect des normes d’hygiène. Par ailleurs, deux bains-douches et trois salons de coiffure pour dames ont été contrôlés pour négligence. Quant aux activités de la fourrière canine, les agents mobiles ont capturé neuf chiens et 26 chats errants. Ils ont également effectué une intervention dans le cadre de la lutte contre les points noirs. Ils ont aussi constaté 149 caves d’immeubles inondées, infestées de moustiques. A noter, que l’obstruction des canalisations par des corps solides, rejetés par les résidents, sont à l’origine de ces problèmes récurrents, dus aux mauvais comportements d’une partie de ces résidents. Comme ils ont inspecté et traité sept puits. Dans le programme d’activité et de contrôle du BHC, les travailleurs communaux ont assuré, l’éradication de deux décharges sauvages sur les sept inspectées. Ils ont aussi d’autre part effectué 35 opérations d’assainissement dans le réseau d’écoulement des eaux pluviales. Enfin, ils ont également effectué des travaux d’assainissement, des équipements sanitaires et de distribution d’AEP, dans les trente établissements scolaires de différents secteurs urbains.

Abdallah.B