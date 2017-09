<span style='text-decoration: underline;'>Ain Témouchent- Services de la DCP (mois d’août)</span>:<br><span style='color:red;'>16 commerces touchés par une fermeture administrative</span>

Les services de la Direction de la concurrence et des prix de la wilaya d’Ain Témouchent, ont procédé durant le mois d’août, à la fermeture de 16 locaux commerciaux pour les motifs du manque d’hygiène, non conformité du produit, non facturation et absence d’étiquetage.

Les services de la DCP par le biais de ses agents du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes, ont eu à intervenir à 768 reprises dans le cadre de leurs interventions et des missions qui leurs sont dévolues pour dresser 80 procès verbaux dont 50 liés au seul défaut d’hygiène. Les brigades de contrôle spécialisées dans la lutte contre les pratiques commerciales illicites, ont procédé à 786 interventions pour y relever 100 infractions sur les 103 qui ont fait l’objet de procès verbaux qui ont été dressés à l’encontre des contrevenants. Ces infractions sont pour la plupart liés à un défaut de registre de commerce ou des activités qui ne sont pas portées sur ce même registre ainsi qu’au manque d’étiquetage. Sur un autre volet, il est à signaler qu’un montant de 7,8 millions de D.A a été relevé par ces mêmes services pour un défaut de facturation tout comme 60,455 relatif à un prix illicite. C’est du reste ce qui a poussé la DCP à agir en procédant à des fermetures administratives. Non seulement cela, mais des saisies ont été effectuées concernant des produits alimentaires et même de certains appareils électriques et électroménagers pour diverses raisons. A cela s’ajoute et dans le même ordre d’idée, que des échantillons ont été envoyés à des laboratoires de contrôle et de la qualité pour y être analysés sur un plan bactériologique et physico-chimique.

Ceci dit, les services de la concurrence et des prix de la wilaya d’Ain Témouchent, consentent de gros efforts en menant à bien leurs missions de contrôle afin de rassurer le citoyen quant aux produits qu’ils consomment et qu’ils utilisent dans le cadre domestique.

Sabri Nadjib