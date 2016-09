<span style='text-decoration: underline;'>Hygiène et salubrité publique</span> :<br><span style='color:red;'>16 propositions de fermeture de commerces</span>

Les agents du bureau d’Hygiène Communale de l’APC d’Oran, ont entamé plusieurs opérations dans les différents quartiers des douze secteurs urbains, pour faire respecter les normes d’hygiène dans les établissements à caractère alimentaire notamment.

Au cours de cette semaine, le programme a touché tout particulièrement, les secteurs urbains de Sidi El-Houari, Ibn-Sina, El-Amir, Es-Seddikia, Mokrani, El-Makkari, El-Hamri, El-Badr et EL-Menzah.

D’ailleurs, les agents ont effectué 84 contrôles dans les gargotes, pizzerias, épiceries, poissonneries, boucheries et boulangeries. A cet effet, ils ont rappelé à l’ordre des commerçants dont les locaux présentent certaines insuffisances, en matière de conservation des produits, mis en vente aux consommateurs. Les contrôleurs ont dressé 16 mises en demeure qui seront suivies par des propositions de fermeture, en cas de non prise en charge des problèmes signalés. Il a été enregistré 37 opérations de dératisation et il est prévu des travaux d’assainissement, suivis de 33 actions de lutte contre la prolifération des moustiques, avec des produits appropriés, rappelle-t-on, au niveau de l’APC d’Oran.

Sur un autre plan, il a été éradiqué 12 décharges sauvages où s’amoncelaient des tas de gravats et autres ordures ménagères à proximité des cités d’habitat. D’autre part, seize établissements scolaires ont fait l’objet de travaux d’assainissement dont des équipements, alimentation en eau potable et des sanitaires. Enfin, une opération de contrôle de 12 puits et 52 points d’eau a été effectuée par les agents du Bureau d’Hygiène Communale durant cette période, affirme la même source. D’autre part, les services de la fourrière canine ont capturé dix chiens errants. S’agissant des produits destinés à la lutte contre les maladies à transmission hydrique, le responsable du bureau d’hygiène communale a indiqué, que les briques poreuses, la chlorure de chaux, les comprimés et les comparateurs sont disponibles au laboratoire d’hygiène communal.

