<span style='text-decoration: underline;'>La police d’Oran réussit un gros coup de filet </span>:<br><span style='color:red;'>16 voitures volées récupérées</span>

Les éléments des BRI d’Oran viennent de frapper fort en démantelant un réseau international composé de 9 individus spécialisés dans la falsification des documents, faux et usage de faux en introduisant des fausses données dans le réseau national des cartes grises. Cette opération s’est également soldée par la récupération de 16 voitures.

Pour les policiers d’Oran, une telle affaire a été possible après de longues investigations qu’ils ont menées en récoltant, tout en les exploitant, le maximum de renseignements sur ledit réseau aux ramifications nationales et internationales, d’où d’ailleurs la dérogation exceptionnelle délivrée par le parquet pour l’élargissement de l’enquête dans plusieurs wilayas du pays ayant abouti à mettre la main sur tous les membres de ce groupe spécialisé dans les vols et le trafic des papiers de bases des voitures. Les gendarmes ont, pour leur part, sévi implacablement en mettant hors d’état de nuire un réseau de trafic de voitures.

Dans leur opération, ils ont saisi un lot de clés de contact et autres outils servant au salvage des véhicules. Ce réseau a opéré dans le trafic des voitures ainsi que leurs papiers administratifs.

Dans le sillage de l’offensive qu’ils ont opéré, les gendarmes ont arrêté cinq individus pendant qu’un sixième trafiquant est en cavale. Il est activement recherché. Tout a commencé suite à l’interpellation du nommé M. D., âgé de 27 ans, au centre ville d’Oran, très précisément dans le quartier de Plateau. Le mis en cause a été interpellé alors qu’il était à bord d’une voiture bolide de marque Chrysler portant l’immatriculation étrangère alors qu’elle est dépourvue du moindre document, d’où les aveux qui tombent en cascade. Le mis en cause a tout balancé en avouant l’existence d’une bande spécialisée dans ce dit trafic, domicilié dans la partie ouest du pays.

Ses membres sont, selon les premiers éléments de l’enquête, spécialisés dans la falsification des permis de conduire vierges et des clés de contact pour véhicules et autres outils. Chers ont été ces renseignements d’autant plus qu’ils ont servi de point de départ d’une vaste opération de recherches ayant abouti à l’arrestation de son acolyte, M. M., âgé de 43 ans dans la ville d’Es-Senia, à bord d’un véhicule de marque Kia Picanto, un autre véhicule portant une fausse plaque d’immatriculation.

Les recherches minutieuses ont permis la mise à plat dudit réseau et la récupération d’une voiture ayant été volée en 2010 et faisant toujours l’objet de recherches à partir de Oued Rhiou, à Relizane.

Mohamed Aissaoui