<span style='text-decoration: underline;'>Démantèlement d’un réseau international</span>:<br><span style='color:red;'>16000 Euros en faux billets saisis</span>

Les services de la police judiciaire, des services de la sûreté de wilaya d’Oran, ont pu démanteler un réseau international, de trafic de faux billets de 50 Euros. C’est suite à des informations qui leur sont parvenues et une enquête minutieuse, que l’un des acolytes a été arrêté, en possession de ces billets.

Après un interrogatoire approfondi, celui-ci dénonça ses complices, soit quatre autres personnes, dont un étranger, dont l’âge varie entre 30 et 50 ans. Les policiers ont pu récupérer 12000 euros, au niveau de la wilaya d’Oran et 4000 au niveau d’autres wilayas, à travers le territoire national. L’enquête est toujours en cours. Selon le commissaire, Abdelrahmane Rahmani, chargé de la cellule de communication, au niveau de la sûreté d’Oran, « ce sont de vrais faux billets. Ils ne pouvaient pas être décelés à vue d’œil. Il faut un matériel bien sophistiqué, pour savoir que ces billets sont faux, même au niveau d’institutions financières comme les banques ». On apprend, au niveau du siège de la sureté, que c’est grâce à la première personne arrêtée, qu’ils ont su que ces billets étaient faux. Il a fallu plus de précision, pour s’en rendre compte, comme par exemple, la qualité du papier, qui n’est pas identique à celle des vrais billets. On retrouve l’hologramme, mais plusieurs techniques ont été oubliées. Le plus important dans cette affaire, c’est que ces billets ont été fabriqués au niveau d’un pays européen. Ils ont transité par plusieurs pays et ont été acheminés vers l’Algérie, pour être écoulés. »

Les mis en cause ont été présentés, devant le tribunal d’Oran, pour faux et usage de faux, alors que d’autres complices sont en fuite.

A. Yasmine