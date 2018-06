<span style='text-decoration: underline;'>El-Oued</span>:<br><span style='color:red;'>161.440 unités pyrotechniques saisies</span>

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l’Armée Nationale Populaire et des éléments de la Gendarmerie Nationale ont intercepté, le 28 juin 2018, à Relizane/2e RM et El-Oued/4e RM, (6.9) kilogrammes de kif traité, tandis qu’un autre détachement de l’Armée Nationale Populaire a arrêté, à In Guezzam/6e RM, un (01) contrebandier à bord d’un véhicule tout-terrain et a saisi (07) tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande. De même, des tentatives de contrebande de plus de (10.700) litres de carburants ont été déjouées à Tébessa et El-Tarf/5e RM, alors que (161.440) unités d’articles pyrotechniques ont été saisies à El-Oued/4e RM. Par ailleurs, des Garde-côtes ont mis en échec à Tlemcen/2e RM, une tentative d’émigration clandestine de (16) personnes à bord d’une embarcation de construction artisanale.