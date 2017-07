<span style='text-decoration: underline;'>HADJ 2017 </span>:<br><span style='color:red;'>165 agents la protection civile mobilisés pour accompagner les pèlerins</span>

Un contingent de 165 agents sera mobilisé par la Direction générale de la protection civile (DGPC) pour accompagner et assister, aux lieux saints de l’Islam (Arabie Saoudite), les futurs pèlerins algériens dans l’accomplissement du rituel du hadj selon les statistiques fournies jeudi par la direction de ce corps constitué.

Pour réussir la campagne du hadj 2017, la DGPC a mis en place un dispositif jeune et capable de relever le défis de cette mission qui durera tout un mois et dont l’objectif est d’aider, d’encadrer et d’orienter les hadjis algériens et ce depuis le début du voyage jusqu’à leur retour au pays.

De fermes instructions ont été données en ce sens lors d’un regroupement tenu au siège de la direction de la Protection civile de Bouira. «Vous êtes jeunes et conscients de ce qui vous attend dans cette noble mission. Vous devez faire preuve de courage, de patience et surtout de rigueur et de discipline afin de réussir le travail d’accompagnement et d’assistance médicale et d’écoute des pèlerins», a indiqué le directeur du personnel et de la formation à la DGPC, Bensalem Mahfoudh, à l’adresse des éléments du détachement de la protection civile.

Dans un message lu par M. Bensalem au début de la rencontre, le directeur général de la Protection civile, le colonel Mustapha El Habiri, a appelé les éléments de la protection civile qui feront partie de la mission hadj 2017 à être les meilleurs ambassadeurs de leur institution et à être à la hauteur de la confiance placée en eux par les hautes autorités du pays.

«La noble mission que vous êtes appelés à accomplir en faveur de nos pèlerins engage toute l’institution de la protection civile. J’interpelle en conséquence votre conscience et votre sens du devoir et de responsabilité pour être les meilleurs ambassadeurs de notre institution et à être à la hauteur de la confiance placée en vous par les hautes autorités du pays, à leur tête le chef de l’Etat», a souligné le directeur général dans son message.

les chiffres fournis par le même responsable lors de cette rencontre, le nombre de hadjis est passé de 28000 en 2016 à 36000 en 2017. Pour ce qui est du contingent de la protection civile, le nombre des éléments concernés par cette campagne du hadj 2017 est en baisse par rapport à 2016 qui a connu la mobilisation d’un détachement de 180 éléments, a précisé M. Bensalem, et ce, a-t-il expliqué, selon le programme arrêté par le ministère des Affaires religieuses et des Waqfs.

Quarante-neuf (49) agents encadreurs seront déployés au niveau de Médine sous la responsabilité d’un officier, 13 à Djeddah, tandis que 40 autres assureront leur travail à la Mecque sous la direction d’un chef de détachement et de son adjoint, a souligné le directeur du personnel et de la formation à la DGPC.

Ce dernier a ajouté, par ailleurs, que 63 autres agents assureront l’accompagnement des hadjis durant les voyages surtout au niveau des aéroports, a-t-il noté.