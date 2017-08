<span style='text-decoration: underline;'>Avec 12.358 accidents de la route enregistrés</span>:<br><span style='color:red;'>1695 morts et 17715 blessés enregistrés en 6 mois</span>

Le directeur général du Centre national de prévention routière, Ahmed Nait El Hocine, a indiqué qu’un total de 1695 personnes ont trouvé la mort dans des accidents de la circulation routière durant le premier semestre 2017 à l’échelle nationale, enregistrant une baisse de 11,67% par rapport à la même période de 2016 où il a été enregistré 1919 décès.

Lors d’une conférence animée hier, au centre national d’information de la Protection civile, M. Nait El Hocine a précisé que cette baisse de la mortalité est estimée à 4,44% au niveau des zones urbaines, soit 16 vies épargnées et 13,34% au niveau des zones rurales soit 208 vies épargnées. Il dira que 12.358 accidents de la route ont été enregistrés durant le premier semestre, soit une baisse de 1880 (-13,20%) d’accidents comparativement à la même période de 2016.

Le même responsable a indiqué également que le nombre de blessés a enregistré une baisse de 16,79%: 17715 personnes au cours des six premiers mois de l’année 2017, contre 21290 durant la même période 2016 (3575 personnes en moins), se répartissant comme suit: moins 1,57 % au niveau des zones urbaines (moins 144 personnes blessées) et 28,28% au niveau des zones rurales, soit moins 3431 personnes.

Le directeur du centre de prévention routière a indiqué encore que les jeunes âgés entre 18 et 29 ans, sont fortement impliqués dans 36,27 % des accidents de la route enregistrés durant le premier semestre de l’année en cours. La répartition des décès démontre également les jeunes de moins de 30 ans représentent 23,12% soit 776 victimes de moins de 30 ans. M. Nait El Hocine, précise que cette tranche d’âge tient également le haut du tableau dans la catégorie des blessés. En effet, sur les 17.715 blessés recensés au cours de l’année écoulée, plus de la moitié sont âgés de moins de 30 ans.

Concernant les causes d’accident relevées, il est à noter que 11.861 accidents de la circulation sont liés au facteur humain, plus particulièrement le non-respect des règles de la circulation. 292 accidents de la circulation sont liés à l’état des véhicules et 205 à l’état de la route. Avec 729 accidents corporels enregistrés au cours de l’année, la wilaya d’Alger se positionne à la première place des wilayas les plus accidentogènes.

Par ailleurs, la wilaya de M’Sila a enregistré le plus fort taux de mortalité durant cette période avec 82 personnes décédées sur les routes. Ce taux de mortalité s’explique par le fait que cette wilaya constitue un véritable carrefour desservant les régions centre, est et sud du pays. En deuxième position, on retrouve la wilaya d’Alger qui a enregistré 71 personnes décédées et la wilaya de Batna en troisième position avec 67 décès.

Alger: Wahida Oumessaoud