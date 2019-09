<span style='text-decoration: underline;'>Rentrée scolaire</span>:<br><span style='color:red;'>17 classes pour les autistes</span>

Fini les problèmes du transport scolaire. Cette problématique, qui a été longuement posée avec acuité, vient d’être résolue par la wilaya en procédant, hier, à la distribution de 23 bus destinés aux élèves des communes déshéritées.

La cérémonie d’attribution, a été présidée hier par le wali d’Oran Mouloud Chérifi. Dans cette rencontre, Mouloud Chérifi a également présidé la distribution des articles scolaires au profit des élèves issus des familles démunies.

À Oran, l’on mise gros sur une rentrée sans fracas. D’ailleurs, l’on a annoncé plusieurs bonnes nouvelles lors des préparatifs pour cette saison scolaire.«Quarante écoles seront réceptionnés à l’occasion de la rentrée scolaire 2018-2019». C’est ce qu’a indiqué le Wali d’Oran, assurant que «la pression manifeste au niveau dans les classes de ces deux localités ainsi que Belgaïd à l’est d’Oran et autres, sera allégée sensiblement et que les annexes seront fermées». «Outre la réception de ces 40 nouveaux établissements scolaires, l’année passée a été marquée par l’ouverture d’un autre lot de 35 établissements l’année écoulée», s’est félicité Mouloud Chérifi, lors d’un point de presse animé en marge d’une visite de travail à Oued Tlélat et El Mohgoun, localité rattachée à la daïra d’Arzew. Idem pour le directeur de l’Education de la wilaya, Slimani Arezki, qui a, lui aussi, confirmé, la réception d’ores et déjà de trente sept établissements dont 26 écoles primaires, huit collèges et trois lycées. «Le reste sera livré très bientôt», a-t-il assuré. Le wali, se rendant auparavant à Oued Tlélat, a eu à s’enquérir des trois nouveaux établissements scolaires, un groupe scolaire de 12 classes, un CEM de 18 classes et un lycée de 1000 places pédagogiques, a rassuré que «tous les établissements ont été construits et équipés selon des cahiers de charge et normes précis». «En cas de défaillances signalées, je n’hésiterai pas à ouvrir une enquête» a-t-il menacé. Interrogé sur la restauration scolaire notamment au profit des élèves inscrits en demi-pension, M. Chérifi a mis en avant «la mutualisation entre les établissements scolaires qui peuvent concourir à régler ce problème en commun, comme c’est le cas à Oued Tlélat».

La dernière visite du wali d’Oran, a été ponctuée par des entretiens avec des membres de la société civile de la localité d’El Mohgoun, où l’on a soulevé des problèmes en relation avec la gestion de l’environnement des quartiers, la santé de proximité, le sport ont été soulevés. Le wali a fini son périple en se rendant à Belgaïd où il a eu à s’enquérir du nouveau pôle urbain relevant de la commune de Bir El Djir, comme il a inspecté des établissements scolaires nouvellement réalisés.

Mohamed Aissaoui