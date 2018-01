<span style='text-decoration: underline;'>Boulevard du Millénium à Oran</span>:<br><span style='color:red;'>17 hectares pour la réalisation d’un nouveau parc d’attraction</span>

Une surface de quelque 17 hectares a été attribuée aux services concernés pour la réalisation d’un nouveau parc d’attractions. L’assiette du terrain de ce projet est implantée au niveau du lieu dit Millénium. Le but de la construction de cette infrastructure, est de créer un autre lieu de jeux, d’attractions, en plus du parc d’El Hamri qui existe déjà, et qui est très fréquenté, même très apprécié par les enfants qui viennent avec leurs parents durant les vacances scolaires et les week-end, pour profiter de ces jeux attractifs que leur offre cet espace précise-t-on.

Bekhaouda Samira