<span style='text-decoration: underline;'>L’hécatombe sur les routes continue </span>:<br><span style='color:red;'>17 morts et 5 blessés dans un accident de la circulation survenu à Adrar</span>

Les accidents de la route continuent de faucher des vies humaines où de véritables drames sont enregistrés régulièrement dans les quatre coins du pays et ce, malgré les mesures mises en place pour les autorités.

Mercredi soir, un carnage s’est produit au niveau de la wilaya d’Adrar et plus exactement sur la route nationale N°6 reliant Reggan et Bordj Badji Mokhtar, faisant 17 morts et 5 blessés, a indiqué jeudi dernier à l’agence APS, un responsable de la Protection civile.

Pour ce qui est des causes de cet accident mortel, le colonel Farouk Achour, a affirmé que deux véhicules transportant des voyageurs sont entrés en collision mercredi soir à hauteur du point kilométrique 400 dans la wilaya déléguée de Bordj Badji Mokhtar. Il ajouté que l’accident a également fait 5 blessés dont 4 étrangers. Les victimes ont été évacuées vers l’hôpital de Bordj Badji Mokhtar par les services de la Protection civile et de la Gendarmerie nationale dépêchés sur le lieu du drame. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l’accident.

L’accident de mercredi soir s’ajoute à la grande liste des accidents enregistrés depuis le début faisant des dizaines de morts chaque semaine. Les causes de ces accidents sont liés particulièrement au facteur humain, affirment les spécialistes.

Selon un bilan du Centre national de prévention et de sécurité routière (CNPSR), rendu public en mois de juillet dernier, le facteur humain est ainsi la première cause des accidents de la route avec 11.861 accidents sur un total de 12.358, soit un taux de 95,98% suivi de l’état du véhicule (2,36%) et de l’état de l’infrastructure routière et des conditions atmosphériques (1,66%), précise la même source.

Concernant le facteur humain, l’excès de vitesse représente ainsi la plus grande cause des accidents avec 2.671 cas (21,61%), suivi de l’inattention du conducteur dans les quartiers (1.625 accidents), soit 13,15% et des dépassements dangereux (787 accidents) soit 6,37%.

Parmi les accidents provoqués par le mauvais état du véhicule, les pneumatiques défectueux ont causé 128 accidents soit 1,04%, le freinage défectueux (75 cas), soit 0,61% et les défauts mécaniques (52 cas), soit 0,42%.

Le même bilan fait ressortir que les accidents de la circulation dus à l’état de l’infrastructure routière et des conditions atmosphériques sont au nombre de 205 dont 50 (0,4%) provoqués par la route défectueuse, 40 (0,32%) dus aux intempéries et 39 autres (0,32%) causés par le passage d’animaux.

La même source note, d’autre part, une régression dans le nombre d’accidents corporels par rapport à la même période de 2016.

Ainsi, 12.358 accidents corporels ont été enregistrés durant le premier semestre de 2017, en baisse de 1.880 accidents comparativement à la même période de 2016.

Le Centre précise en outre, que le nombre de victimes des accidents de la circulation a également baissé avec 1.919 personnes tuées et 21.290 autres blessées durant le premier semestre de 2016 contre 1.695 décès et 17.715 blessés durant la même période de 2017.