<span style='text-decoration: underline;'>Un été meurtrier à El-Bahia</span> :<br><span style='color:red;'>17 morts et 890 blessés suite à 810 accidents de la route</span>

17 morts et 890 blessés suite à 810 accidents de la route

Un été meurtrier à El-Bahia : 17 morts et 890 blessés suite à 810 accidents de la route

Au total, 17 personnes sont mortes et 890 ont été blessées dans des accidents de la circulation, survenus dans la wilaya d’Oran, durant la période allant du 1er mois de juin au 20 août, a-t-on appris mercredi auprès des services de la direction locale de protection civile.

Selon ce bilan établi par les ser vices de la protection civile, le mois de juillet a été le plus meurtrier enregistrant sept décès et 372 blessées, a-t-on relevé de même source. Pour le mois d’août, 5 personnes ont perdu la vie dans des accidents routiers, dont le plus tragique est celui d’un enfant de 12 ans, fauché le 17 août dernier, par un véhicule au niveau de la zone dite «Rocher», à la sortie Ouest d’Oran, a-t-on ajouté . Le nombre d’accidents de la route enregistré pour cette même période a été de 810 cas à travers le territoire de la wilaya, a-t-on indiqué.

Plus de 4.500 personnes sauvées de la noyade au niveau des plages

Pas moins de 4.528 baigneurs ont été sauvés d’une mort certaine au niveau des plages de la wilaya d’Oran durant la saison estivale 2016, a-t-on appris mercredi de la direction de wilaya de la protection civile. Le bilan provisoire des interventions effectuées sur les plages de la wilaya, durant la période allant de juin au 21 août, fait état de 4.528 personnes sauvées d’une noyade certaine, dont 1.932 pour le seul mois de juillet et 2.521 pour le mois en cours, a-t-on indiqué de même source. Par ailleurs, les mêmes services ont pris en charge 7 blessés percutés par des jetski dont 5 pour le seul mois de juillet dernier.

Seuls deux cas de décès par noyade ont été recensés au niveau des seules plages surveillées, ajoute-t-on de même source. Pour la seule journée d’hier (mardi) quelque 107 personnes ont été secourues au niveau des plages. Ces dernières ont drainé, près de 484.000 estivants, en raison de la forte canicule sévissant dans la région.