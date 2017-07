<span style='text-decoration: underline;'>Bataille de bandes organisées à Oran</span>:<br><span style='color:red;'>17 personnes arrêtées à Hai Sabah</span>

Deux bandes organisées et spécialisées dans la criminalité, ont été neutralisées dans la soirée de mercredi par les éléments de la 22ème sûreté urbaine, en coordination avec les éléments de la police judiciaire. «En effet, suite à une bataille rangée entre ces deux bandes au niveau du quartier de Haï Sabah, provoquant une panique terrible chez les habitants de quartier, que les services de police ont intervenu. 17 personnes âgées entre 17 et 46 ans, ont été arrêtées alors qu’elles étaient armées de sabres, d’épées, de couteaux, de bombes lacrymogène etc.» nous précisa le commandant Belbachir Abdelwahab, chargé de la communication par intérim, au niveau de la sûreté de wilaya. «Un important dispositif de police a été mobilisé au niveau de ce quartier, afin de mettre un terme à cette bagarre qui a pris de l’ampleur au niveau de ce quartier. Il est à signaler, qu’on a pris le taureau par les cornes car, ces deux bandes venaient tout juste de commencer à sévir au niveau de ce quartier. On a pu les maitriser, les empêchant de nuire à la population» dira cet officier. Ces 17 personnes ont été présentées aujourd’hui devant le Parquet du tribunal d’Oran, sous les chefs d’accusation, d’association de malfaiteurs, port d’armes prohibées et atteinte à la sécurité publique.

A.Yasmine