<span style='text-decoration: underline;'>Judo / Coupe d’Algérie militaire</span>:<br><span style='color:red;'>170 athlètes au rendez-vous d’Alger</span>

Cent-soixante-dix (170) athlètes dont 30 dames prennent part à la Coupe d’Algérie militaire de judo par équipes dont le coup d’envoi a été donné, lundi, à la salle omnisports du Centre de regroupement et de préparation des équipes sportives militaires (CREPESM) de Ben-Aknoun, Messaoud-Boudjriou (Alger).

Les représentants de 21 équipes des différentes régions, structures et écoles militaires nationales en découdront lundi et mardi durant cette compétition dont l’encadrement est assuré par des arbitres de la Fédération algérienne de judo (FAJ).

Lors de son allocution d’ouverture de la compétition, le colonel Ghouini Ba Yazid, commandant du CREPESM, a indiqué que le sport militaire oeuvrait toujours à la formation et à la préparation du militaire sur les plans physique et mental. «Tout succès sur le terrain ne peut être que le fruit d’une compétition noble et loyale, en parfait accord avec les hautes valeurs de l’Institution militaire incitant à toujours donner le meilleur de soi en vue de l’obtention de davantage de prix et titres», a souligné le colonel Ghouini qui a donné le coup d’envoi du tournoi au nom du directeur des sports militaires au ministère de la Défense nationale.

© Photo fournie par l’Armée





L’intervenant a relevé, par ailleurs, l’importance de ce genre de rendez-vous sportifs dans la consolidation des liens de fraternité et de rapprochement entre les membres de l’Armée nationale populaire (ANP). «Le sport inculque aussi les principes de rigueur et enseigne la hargne de vaincre. Il faut que les sportifs profitent de ce genre de compétitions pour prouver leur niveau qui leur permettra de faire partie des sélections nationales représentant l’Algérie dans les compétitions internationales», a-t-il tenu à rappeler.

Le commandant du CREPESM a aussi appelé les judokas participants à faire montre de leurs capacités sur le tatami, sans se départir de l’esprit de groupe, tout en faisant de leur mieux pour obtenir les meilleurs résultats possibles.