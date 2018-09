<span style='text-decoration: underline;'>Feux de forêts </span>:<br><span style='color:red;'>1700 hectares partis en fumée depuis le mois de juin</span>

Durant la période allant du 1er juin au 29 août 2018, les feux de forêts ont ravagé une superficie totale de plus de 1700 hectares.

Selon un communiqué de la Direction Générale des Forêts (DGF), 562 foyers de feux ont été enregistrés ravageant une superficie totale de 1.701,75 hectares comprenant 863,31 ha de forêts,282,05 ha de maquis et 556,39 ha de broussaille, soit une moyenne de 19 foyers/jour et une superficie de 3 ha/foyer. La DGF indique que la région la plus touchée par les feux de forêts est celle de l’Est avec 1038,68 ha et 126 foyers, suivie du Centre (473,24 ha, 323 foyers) et de l’Ouest (189,82 ha, 113 foyers). En comparaison avec la même période de l’année précédente, la DGF indique qu’il avait été enregistré 2.343 foyers ayant ravagé une superficie totale de 51.908 ha dont 27.821 ha de forêts.

Durant la semaine du 23 au 29 août 2018, il a été enregistré 126 foyers ayant parcouru une superficie totale de 189,4 ha dont 61,67 ha de forêts et 56,45 ha de maquis et 71,28 ha de broussaille soit une moyenne de 18 foyers par jour et une superficie de 1,5 ha par foyer.

Selon la DGF, le dispositif de prévention et de lutte contre les feux de forêts, mis en place depuis le 1er juin dernier, sera maintenu jusqu’à la fin de la campagne prévue le 31 octobre prochain.En raison des risques persistants durant cette période, elle fait appel aux citoyens, notamment aux populations riveraines, d’observer plus de vigilance et d’apporter leur contribution sur le plan d’alerte et de la prévention. Le secrétaire général du ministère avait souligné la nécessité de maintenir le dispositif en place tout en redoublant de vigilance et a demandé aux autres partenaires de redoubler d’efforts en matière de mesures préventives.

À rappeler que le Ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire Nouredine Bedoui, avait souligné lors d’une visite dans la wilaya de Saïda, la nécessité de consacrer la culture de préservation du patrimoine forestier. Pour lui, les surfaces boisées constituent une richesse inestimable et la société toute entière doit se mobiliser pour la préservation de ce patrimoine par des actions de sensibilisation et de proximité en direction des citoyens.

Alger: Alger: Noreddine Oumessaoud