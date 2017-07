<span style='text-decoration: underline;'>Une augmentation de 55% par rapport à la même période de 2016 </span>:<br><span style='color:red;'>18.541 cas d’atteinte à l’environnement durant le 1er semestre 2017</span>

Selon un bilan de la Gendarmerie nationale rendu public hier, les infractions à l’environnement et à la santé publique, ont atteint 18.541 cas durant le premier semestre 2017, contre 11.685 infractions par rapport à la même période de l’année 2016 soit une augmentation de 55%.

Les éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté 9.873 personnes impliquées dans ces infractions. Pour traiter ces nombreux cas, six brigades spécialisées, ont été créées par la Gendarmerie.

Pour ce qui est de la nature de ces infractions, il s’agit de délits liés à la gestion des déchets qui représentent 55% du nombre global des affaires traitées. Ce travail a donné lieu à l’arrestation de 5895 individus, déférés devant les instances judiciaires. Les délits les plus répandues, concernent le dépôt de déchets dans des lieux publics suivis des délits liés à l’urbanisme avec un taux de 27% et enfin les délits liés à la protection de l’environnement et au système forestier avec 11%. Le même document indique que l’institut national criminalistique et criminologie (département environnement), a fourni aux unités le soutien nécessaire à travers 422 expertises dans le cadre du traitement des affaires importantes nécessitant des preuves scientifiques. La gendarmerie nationale renforce sa police de l’environnement. Il est important de souligner que l’Algérie connaît depuis plusieurs décennies, des problèmes sérieux liés à la pollution de l’environnement qui génèrent des bouleversements dramatiques sur le plan climatique en particulier. Ainsi, les «tuniques vertes» vont, ainsi, renforcer leurs rangs avec cinq nouvelles brigades dans cinq wilayas différentes, qui vont traquer les infractions aux réglementations sur l’environnement. Ainsi, ces nouvelles cellules seront implantées dans les groupements de la Gendarmerie nationale des wilayas de Tlemcen, Ain Témouchent, Biskra, Ghardaïa et Tamanrasset.

D’autres wilayas du pays devront recevoir ces nouvelles structures d’une manière progressive. Comme celles qui existent déjà, les cellules de la brigade de l’environnement seront équipées entre autre, de préleveurs et d’échantillonneurs d’eau, de détecteurs de la pollution atmosphérique et d’autres matériels pour la protection individuelle des agents de cette brigade. D’autre part, chaque brigade est composée de trois gendarmes, tout titulaire du baccalauréat au minimum, dans les filières scientifiques ou techniques et ayant exercé durant une année au moins, dans les unités territoriales ou spécialisées en police judiciaire.

Alger: Samir Hamiche