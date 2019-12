<span style='text-decoration: underline;'>Blida</span>:<br><span style='color:red;'>18 blessés lors du dérapage d’un bus de transport des voyageurs à El Affroun</span>

Dix-huit (18) personnes ont été blessées dans un acci dent de la circulation survenu, jeudi après-midi, sur la Route nationale (RN) 4 liant El Affroun à Oued Djer, à l’ouest de Blida, a-t-on appris des services de la Protection civile.

L’unité de la Protection civile de la Daïra d’El Affroun et celle d’Oued Djer sont intervenues aux environs de 15h30 suite au dérapage d’un bus de transport de voyageurs au niveau de la RN 4 reliant El Affroun à Oued Djer, faisant 18 blessés plus ou moins graves dont un enfant de 4 ans. Lors de cette intervention, la Protection civile a mobilisé 4 voitures de secours et 2 camions anti-incendie, et procédé à l’aménagement d’un espace pour dispenser les premiers secours avant de transférer les blessés à l’hôpital (EPH) d’El Affroun.