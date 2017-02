<span style='text-decoration: underline;'>Hygiène et salubrité publique</span>:<br><span style='color:red;'>18 commerces proposés à la fermeture</span>

Dans son dernier bilan du 12 au 16 février courant, le Bureau d’Hygiène communal de l’APC d’Oran, a signalé ses opérations de contrôle, engagées dans les différents quartiers de la ville, pour faire respecter les normes d’hygiène dans les établissements à caractère alimentaire, notamment.

Le programme a touché tout particulièrement les secteurs urbains de Ibn Sina, El Amir, Sidi Bachir, Es Seddikia, Mokrani, Othmania, El Badr, Bouamama, Makkari. D’ailleurs, les agents ont effectué 87 contrôles dans les gargotes, pizzeria, épiceries, poissonneries, boucheries et boulangeries-pâtisseries, pour rappeler à l’ordre 18 commerçants dont les locaux présentent certaines insuffisances en matière de conservation des produits, mis en vente aux consommateurs. Les contrôleurs ont dressé 18 mises en demeure qui seront suivies par des propositions de fermeture, en cas de non prise en charge des problèmes signalés. Les avertissements ont été adressés à l’encontre de trois pâtissiers et boulangers, quatre gérants de commerce de produits alimentaires, deux restaurants et gargotes et trois pizzerias. Des saisies de produits congelés et de la viande hachée avariée, ont été faites à cette occasion. Il a été enregistré également, 69 opérations de dératisation et 19 interventions dans le cadre de la lutte contre la prolifération des moustiques. De même qu’il a été enregistré, 156 opérations d’assainissement au niveau des retenues d’eau stagnante rappelle-t-on au niveau du service concerné de l’APC d’Oran. S’agissant de l’hygiène du milieu, il a été éradiqué neuf décharges sauvages où s’amoncelaient des tas de gravats et autres ordures ménagères à proximité des cités d’habitat. D’autre part, cinq établissements scolaires, deux garderies d’enfants et cinq cantines scolaires, ont fait l’objet de contrôle des équipements. Une autre opération de contrôle des établissements publics, comme les hôtels, les salons de coiffure, les bains/douches, par les agents du Bureau d’Hygiène communal, durant cette période, ont permis d’adresser des avertissements à un gérant d’hôtel et un coiffeur, affirme la même source. Les services de la fourrière canine ont capturé cinq chiens errants. Pour ce qui est des produits destinés à la lutte contre les maladies à transmission hydrique, le responsable du bureau d’hygiène communal a indiqué, que les briques poreuses, la chlorure de chaux, les comprimés et les comparateurs sont disponibles au laboratoire d’hygiène communal.

A.Bendenia