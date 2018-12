<span style='text-decoration: underline;'>Transferts-Fifa </span>:<br><span style='color:red;'>1,8 milliard d’euros versés aux intermédiaires de clubs</span>

Les intermédiaires représentant les intérêts des clubs dans les transferts de joueurs dans le football ont touché 1,8 milliard d’euros depuis janvier 2013, a déclaré la Fifa dans un rapport publié jeudi, qui ne détaille en revanche pas les sommes perçues par les intermédiaires représentant les joueurs.

«Depuis 2013, 16.825 transferts internationaux sur un total de 86.212 (19,5%) ont impliqué au moins un intermédiaire et 1,8 milliard d’euros ont été payés en commissions aux intermédiaires de clubs», explique la Fifa. «Sur les 7.457 clubs impliqués dans un transfert international sur cette période de six ans, 1.060 ont utilisé un intermédiaire au moins une fois», poursuit la Fifa, alors que «sur les 44.913 joueurs impliqués dans ces transferts, 9.652 ont été au moins une fois représentés par un intermédiaire». La Fifa note que le cas de figure le plus fréquent dans un transfert est la présence d’un intermédiaire représentant les intérêts d’un joueur (12.604 transferts depuis 2013), puis un intermédiaire représentent le club recrutant le joueur (environ 6.000) et le club le transférant (1.489). Sur l’ensemble des transferts en question, 236 ont concerné des transferts avec des intermédiaires pour chacune des parties. L’instance précise que depuis mars 2016, «toutes les associations membres de la Fifa doivent publier un résumé annuel de l’activité des intermédiaires sur leur territoire»