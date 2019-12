<span style='text-decoration: underline;'>Sonelgaz d’Oran</span>:<br><span style='color:red;'>180 milliards à recouvrir</span>

Le service contentieux de la Sonelgaz d’Oran a estimé juste de s’en remettre aux justiciers pour trancher d’un cas plus ou moins inédit, le recouvrement des ses créances pour lesquelles les communes d’Oran et de Bir El Bir sont redevables d’une facture égale à prés de 80 milliards de centimes, impayés depuis plus de quatre années. À elle seule, la commune d’Oran est endettée d’une facture égale à 63 milliards tandis que la commune de Bir El Djir doit régler la coquette somme de 16 milliards de centimes constituant les frais de sa consommation en énergie.

Le recours à la machine judiciaire a été motivé après l’épuisement de toutes les sollicitations formulées à l’amiable par la Sonelgaz. Et ce n’est pas tout. La Sonelgaz est en course effrénée lancée ces derniers jours, pour recouvrir ses créances auprès des ses abonnées ordinaires redevables eux aussi du colossal montant arrêté au chiffre de 85 milliards de centimes. En attendant, le service contentieux a estimé juste de mettre en demeure ces clients en leur expédiant des courriers par les biais desquels elle les somme de payer les frais de leur consommation de l’énergie. Faute de quoi, le recours aux justiciers serait inévitable.

En attendant, la Sonelgaz appelle ses clients à observer un nouveau comportement pouvant limiter l’utilisation abusive de l’énergie et par là, de limiter les grosses dépenses à commencer par l’utilisation de l’éclairage qu’en cas de nécessité. L’adaptation de la puissance des lampes d’après les besoins (utilisation des Lampes à Basse Consommation ‘ LBC’ de préférence) et l’utilisation de la lumière du jour lorsque cela est possible. Aussi, il est impératif de garder la portière de votre réfrigérateur fermée d’une façon hermétique et évitez de l’ouvrir constamment et inutilement. Ce fait consomme de l’énergie à cause des déperditions.

La Sonelgaz met en avant la nécessité d’éviter d’y mettre des aliments trop chauds. Le thermostat doit être réglé d’une manière à obtenir une température ni excessivement basse ni trop élevée. Surchauffer l’intérieur de la maison en limitant la température de chauffage à 20°C en optant pour le chauffage à gaz au lieu de l’électricité, ce dernier est plus coûteux. Tout comme il est recommandé d’éviter l’excès de froid, limitez à 6 °C au plus l’écart entre la température extérieure et celle de la pièce climatisée en choisissant le climatiseur selon le volume de l’habitation tout en maintenant les portes et les fenêtres fermées afin de limiter la durée de fonctionnement de votre climatiseur, d’augmenter sa durée de vie et de conserver la fraîcheur au sein de votre intérieur.

Il est également nécessaire d’éviter de surcharger et de sous charger votre lave-linge. En ce sens, il est préconisé l’utilisation du programme économique de la machine, cela permet d’économiser l’électricité, de l’eau et du détergent.

Mohamed Aissaoui