<span style='text-decoration: underline;'>AADL Ain Beida </span>:<br><span style='color:red;'>180 milliards pour les aménagements extérieurs</span>

Le nouveau wali met les bouchées doubles pour la livraison des milliers de logements achevés et dont les aménagements extérieurs tardent à être réalisés ou connaissent des retards.

A cet effet, il a tenu dimanche, au niveau de son Cabinet, une énième réunion regroupant tous les intervenants dans ce dossier qui n’a jamais été réglé définitivement. En présence du secrétaire général, il y avait les directeurs du logement, de l’hydraulique, de l’urbanisme, de l’OPGI et celui du CTC. Plusieurs points ont été abordés dont celui du nouveau pôle Ahmed Zabana dont la présentation a été faite par le directeur de l’urbanisme. Ainsi, nous saurons que 2200 unités AADL seront attribuées à leurs bénéficiaires en décembre prochain et qu’une enveloppe de 1,8 milliard de dinars a été consacrée au programme de 10000 autres unités prévues pour être livrées en 2020 et dont les travaux de viabilité accusent un retard préjudiciable du fait du choix des entreprises qui devront prendre en charge ce volet.

Le pôle d’Oued Tlélat lui aussi connaît les mêmes contraintes en termes d’aménagements extérieurs et au wali d’ordonner l’installation des entreprises dans les meilleurs délais et accélérer la cadence pour celles déjà installées. S’agissant du LPA, le wali d’Oran exhorta la directrice du logement à effectuer des sorties pour s’enquérir des raisons de la lenteur enregistrée dans la réalisation des différents projets en cours. L’ancien bâti qui constitue un véritable casse-tête pour les autorités, a été également évoqué et le centre technique de construction (CTC), a été chargé de recenser tous les immeubles menaçant ruine concentrés surtout dans la commune d’Oran. Pour ce qui est du logement social et la formule dite à points, des instructions ont été données pour parachever les enquêtes des ménages concernés pour entamer l’opération de distribution dans les plus brefs délais sachant que des dizaines de milliers d’Oranais mal-logés, attendent pour certains depuis des décennies. Les autres communes dont les programmes ont été réceptionnés, sont sommées de présenter un calendrier pour l’affichage des listes des bénéficiaires.

Hakim Ghali