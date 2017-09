<span style='text-decoration: underline;'>El Bayadh</span>:<br><span style='color:red;'>180 millions de DA de créances à recouvrer par l’OPGI</span>

Les créances à recouvrer par l’Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI) à El Bayadh auprès des locataires ont atteint 180 millions DA, a-t-on appris dimanche du directeur local de l’OPGI. Djebbari Abderrahmane a indiqué que les services de l’office ont initié une vaste opération pour récupérer ces dus auprès des locataires par le rapprochement des clients en les sensibilisant sur le paiement des redevances du loyer et les informer sur les procédures prises par l’OPGI à l’encontre des mauvais payeurs. Ils ont proposé, dans ce sens, de grandes facilités aux locataires leur permettant de s’acquitter de leurs dettes suivant un calendrier, a fait savoir le même responsable mettant en garde contre la résiliation du contrat de location et la prise de procédures judiciaires. Dans ce cadre, il a signalé des poursuites judiciaires contre 150 locataires donnant lieu à la résiliation de leurs contrats. Une opération de sensibilisation pour le recouvrement des créances sachant que le total des locataires est estimé à 9.500, a-t-il ajouté. L’opération de recouvrement des créances intervient dans le cadre de la régularisation de la situation des logements location-vente et la vente par cession. L’opération se poursuit et le délai de paiement a été fixé jusqu’à fin de l’année en cours.