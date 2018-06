<span style='text-decoration: underline;'>C’est la saignée chez les ménages </span>:<br><span style='color:red;'>182 milliards de DA retirés des bureaux de poste en 15 jours</span>

Les Algériens ont retiré 182 milliards de DA des bureaux de postes durant la première quinzaine du mois de Ramadhan.

La faramineuse somme renseigne sur la saignée ayant touché les ménages et les grandes dépenses du mois sacré. Cette situation enregistrée aux quatre coins du pays a engendré de longues files d’attente et manque de liquidité dans quelques bureaux de poste.

Plusieurs facteurs sont à l’origine de cet état de fait. La hausse vertigineuse des prix des fruits et légumes a mis à rude épreuve les petites bourses et constitue une des causes de la ruée de citoyens vers les bureaux de poste. La mercuriale n’était pas tendre avec les ménages d’autant que des commerçants spéculateurs imposent aux consommateurs leurs lois.

Hormis la hausse des prix, le gaspillage des produits alimentaires notamment le pain, les fruits et légumes joue également un rôle dans le rush des citoyens vers les bureaux de poste. Aussi, l’Aïd El Fitr possède son lot de dépenses.

À cet effet, beaucoup de ménages ont déjà entamé le tour des magasins de vêtements en prévision de cette fête religieuse. Cela constitue aussi l’un des facteurs ayant engendré le retrait de 182 milliards de DA.

Algérie Poste a affirmé dans son bilan des 15 jours du mois sacré, qu’un montant global de 182 milliards de DA a été retiré des bureaux de postes durant la première quinzaine du mois sacré de Ramadhan. Il y a même des pics de 4 millions d’opérations par jour.

La même, source a précisé à «182 milliards de DA, c’est le montant total des retraits effectués au niveau des bureaux de postes durant la première quinzaine du mois de Ramadhan, avec des pics qui ont atteint les 4 millions d’opérations par jour».

Pour éviter des désagréments qui peuvent être causés par les besoins de dépenses de cette période particulière de l’année, Algérie Poste a prévu de prendre en compte plusieurs mesures.

Elle estime que le dispositif mis en place, a permis d’assurer «la disponibilité des fonds et la stabilité du réseau» et les citoyens «n’ont pas eu de difficultés pour retirer leur argent».

Algérie Poste rassure pour ce qui est des dix derniers jours du mois, qu’elle «est prête à faire face au nombre important de retrait en prévision à la fête de Aid El Fitr, notamment avec l’ouverture nocturne des principaux bureaux de poste (de 21h00 à 00h00), l’alimentation en continue des GAB, la veille au bon fonctionnement du réseau, et pour les résidents de la Capitale, le renfort du bureau de poste mobile inauguré le 24 mai dernier».

Dans ce cadre, l’entreprise tient à rappeler, que ledit bureau de poste itinérant est le premier dans ce genre, en attendant la production de 25 autres unités, avec la SNVI, qui sillonneront l’ensemble du territoire national notamment dans les espaces publics qui connaissent une forte affluence durant la saison estivale.

Il est à rappeler, qu’un bureau de poste ambulant, a été ouvert à l’occasion de ce Ramadhan au niveau de la Promenade des Sablettes (Alger), ce qui a permis aux citoyens venus se détendre sur ce site, de bénéficier, jusqu’à minuit, des services et autres prestations d’Algérie Poste.

L’entreprise affirme que l’objectif de «cette initiative est de faciliter aux clients d’Algérie poste, l’accès aux différents services financiers et postaux en un temps record, et de leur épargner la surcharge enregistrée généralement durant le mois de Ramadhan où un regain d’activités est observé au niveau des bureaux de poste, particulièrement à l’approche de la fête de l’Aïd».

Alger: Samir Hamiche