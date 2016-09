<span style='text-decoration: underline;'>Tissemsilt</span> :<br><span style='color:red;'>183 commerçants seront mobilisés durant l’Aïd El Adha 2016</span>

Cent quatre vingt trois commerçants ont été réquisitionnés par la direction du Commerce de la wilaya de Tissemsilt, pour assurer la permanence durant les deux jours de l’Aïd El Adha.

Tissemsilt (44 commerçants), Ouled Bessem (09 commerçants), Ammari (08 commerçants), Maâcem (04 commerçants ), Sidi Abed (03 commerçants), Khémisti (11 commerçants), Laâyoune (10 commerçants), Lardjem (15 commerçants), Sidi Lantri (03 commerçants), Melaâb (05 commerçants), Tamallahet (03 commerçants), Bordj Bounaâma (10 commerçants), Béni Chaib (05 commerçants), Béni Lahcene (02 commerçants), Sidi Slimane (03 commerçants), Lazharia (04 commerçants), Boucaid (04 commerçants), Larbaâ (04 commerçants), Theniet El Had (15 commerçants), Sidi Boutouchent (04 commerçants), Bordj Emir Abdelkader (10 commerçants) et Youssoufia (03 commerçants).

Conformément aux instructions interministérielles et dans le but de réorganiser l’activité commerciale par l’approvisionnement des consommateurs en denrées alimentaires et autres services, les listes et le programme des commerçants devant assurer la permanence durant les deux jours de l’Aïd El Adha, ont été d’ores et déjà élaborés. Dans les notifications adressées aux commerçants réquisitionnés, la direction du Commerce a averti, que le non respect de ces réquisitions est dûment sanctionné par la loi en vigueur. Cette mesure a été prise pour éviter toute perturbation dans l’approvisionnement des citoyens en produits alimentaires de base, notamment le pain, le lait, les fruits et les légumes durant ces jours fériés. Des brigades de contrôle seront mobilisées pour veiller au respect des réquisitions et signaler toute désobéissance. Les commerçants malveillants peuvent encourir des amendes.

Mohamed Achraf