<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>19.533 foyers raccordés au gaz de ville</span>

Le projet de raccordement au gaz de ville au profit de 19.533 logements entrant dans le programme quinquennal 2010-2014, a été suivi dans sa seconde moitié dés la fin 2016 pour entrer dans sa troisième phase en 2018.

Ces 19.533 habitations raccordées au gaz de ville, constitue une opération qui a nécessité une enveloppe budgétaire de plus de 6,4 milliards de dinars, rapporte la direction de l’énergie de Sidi Bel Abbés. Gelé pour un moment, ce programme fut relancé donc en 2018 dans sa troisième phase faisant bénéficier ainsi, le quartier Belahcen à Lamtar en octobre 2019 et les régions d’Ain El Djouher et Ain Bent Soltane de la commune de Taourira en novembre 2019. Dans le cadre du fond de la caisse de solidarité au profit des collectivités locales (ex FCCL), il a été réservé en 2017 une enveloppe de 15 millions de dinars pour raccorder les 456 habitations en gaz naturel. Ce même fond (ex FCCL), ajouta en 2018 une somme de 190 milliards pour raccorder plus de 12.000 foyers alors que ce projet connait un taux d’avancement de 65 pour cent.

Quant à la situation des chantiers lancés, on signale la mise en service de seize opérations, notamment, dans les localités secondaires en dehors des chef lieux de communes, Kedadra (commune de Bedrabine), Serradj Zouaoui (commune de Moulay Slissen), Dhayat Khelifa (commune de Mezaourou), Zaouia et Oued Mebtouh (commune de Sidi Hammadouche), Djouwar (commune de Sidi Lahcen), Boudjebha El Bordj et village Bouzid (commune d’Ain El Berd), Ain El Djouher (commune de Taourira), Hebbara (commune de Sidi Khaled). Concernant les habitations rurales groupées qui vont bénéficier du gaz de ville, on cite les régions relevant des communes de Ras El Ma (3.350 logements en 2010 dont 561 à Rdjem Demmouche et 721 à Oued Sebaâ), plus les 1.957 l’an passé, El Mcid, Amalza (Mérine), Tilmouni, Mérine et Taoudmout 280 logements), Moulay Slissen, Bir Hmam, Ain Trid, Sidi Khaled et Sidi Ali Boussidi. Cinq chantiers ont été achevés en attendant les 25 autres en cours de réalisation, alors qu’une dizaine de projets sont en arrêt à cause de défaut de réseau d’eaux usées, comme c’est le cas à Touayta et Hebbara.

M.Bekkar