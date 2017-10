<span style='text-decoration: underline;'>Mondial-2018 (qualif - 5e journée) Cameroun-Algérie</span>:<br><span style='color:red;'>19 joueurs à pied d’oeuvre à Sidi Moussa</span>

Dix-neuf (19) joueurs ont déjà rejoint lundi le stage de la sélection algérienne de football au Centre technique national de Sidi Moussa (Alger) en vue du match contre le Cameroun du 7 octobre à Yaoundé pour le compte de la cinquième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018, a indiqué la Fédération algérienne (FAF) sur son compte twitter. Parmi ces 19 joueurs, 13 évoluent dans les différents championnats européens alors que le reste du groupe des 23 convoqués devrait rallier le camp en fin de journée. Le sélectionneur des Verts, Lucas Alcaraz, a fait appel à 23 joueurs plus deux invités de l’O Médéa. La liste est marquée par la première convocation du joueur de l’Hellas Vérone, Mohamed Fares, qui avait pris part dimanche au match de son équipe en championnat d’Italie contre le Torino (2-2). En revanche, le défenseur de Naples Faouzi Ghoulam qui a quitté le terrain à la 87e minute de la rencontre contre Cagliari (3-0) à cause d’une «fièvre» selon le site de Naples, est incertain. Les Verts devraient effectuer lundi soir leur première séance d’entraînement à Sidi Moussa alors que le déplacement au Cameroun est programmé jeudi à bord d’un vol spécial. La rencontre Cameroun-Algérie ne revêt aucun enjeu, étant donné que les deux sélections sont éliminées de la course à la qualification au Mondial-2018 en Russie. Liste des 16 joueurs arrivés à Sidi Moussa: M’bolhi, Bensebaïni, Mandi, Hanni, Feghouli, Soudani, Deham, Brahimi, Ghezzal, Belfodil, Taïder, Ferhat, Cadamuro, Salhi, Moussaoui, Bendebka, Meziane, Darfalou et Bedrane.