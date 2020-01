<span style='text-decoration: underline;'>Handball/CAN-2020 (préparation) Algérie </span>:<br><span style='color:red;'>19 joueurs retenus pour le dernier stage de préparation</span>

Le staff technique de la sélection algérienne de handball, sous la conduite du Français, Alain Portes, a convoqué 19 joueurs pour le dernier stage de préparation à Alger (3-12 janvier), en prévision de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2020 en Tunisie (16-26 janvier).

Le Sept algérien qui a pris part au tournoi «Carpati» en Roumanie, soldé par deux défaites respectivement devant la Macédoine (24-25) et les Pays-Bas (26-28), entame la dernière ligne droite avant le début de la CAN-2020, qui regroupera seize pays. Pour cet ultime rendez-vous préparatoire, trois nouveaux joueurs font leur apparition dans la liste des convoqués. Il s’agit de Yahia Zennadi (OM Arzew), Reda Arib (GS Pétroliers) et Mohamed Griba (CR Bordj Bou Arréridj), alors que Nassim Bellahcène (Massy/ France) et Oussama Boudjenah (Beykoz Beledi Yespor/ Turquie), ont été écartés du groupe. Selon président de la Fédération algérienne de handball (FAHB), Habib Labane, la sélection algérienne jouera deux matchs amicaux, les 9 et 11 janvier, face à l’Angola qui ralliera Alger le 6 ou 7 janvier. Lors de la 24e édition de la CAN, l’Algérie évoluera dans le groupe D à quatre équipes après le retrait du Sénégal. Il s’agit du Maroc, du Congo et de la Zambie. Les quatre équipes se qualifient pour les huitièmes de finale. Seize pays participeront à la CAN-2020, dont le vainqueur final empochera l’unique billet qualificatif pour les Jeux Olympiques Tokyo-2020. Le rendez-vous de Tunisie est également qualificatif au Championnat du monde Egypte-2021. La dernière participation algérienne aux Jeux Olympiques remonte à 1996 à Atlanta (Etats-Unis).