<span style='text-decoration: underline;'>Baisse d'affluence sur les plages d'Oran</span> :<br><span style='color:red;'>19 millions d’estivants enregistrés cette saison</span>

Les 33 plages de la wilaya d’Oran autorisées à la baignade, ont connu, cet été, une baisse de fréquentation de baigneurs, selon les services de la protection civile qui ont enregistré un peu plus de 19 millions estivants.

Selon la même source, l’affluence sur les plages d’Oran durant les mois de juin, juillet et août a connu une baisse, notamment en comparaison avec la même période de l’année écoulée, marquée par le nombre de plus de 24 millions d’estivants.

Les conditions climatiques, notamment l’état de la mer agitée défavorable à la baignade dans les plages d’Oran au mois d’août expliqueraient cette tendance à la baisse de l’affluence, a-t-on expliqué de même source. Au mois de juillet, quelque 200.000 estivants étaient sur les plages d’Oran.

Les professionnels du secteur du tourisme expliquent cette tendance pour la préférence des vacanciers pour d’autres destinations notamment à l’étranger comme la Tunisie ou encore les côtes espagnoles.

Selon les services de la protection civile, les sites balnéaires les plus prisés par les estivants, venus d’Oran ainsi qu’à l’intérieur et à l’extérieur du pays, ont étaient ceux de la Côte Ouest d’Oran, comme les plages des Andalouses, Bomo-plage et Coralès ainsi que la plage Mers El Hadjaj, situant à l’extrême Est de la wilaya.

Par ailleurs, durant cette période de la saison estivale, le bilan des services de la protection civile fait ressortir une nette augmentation des interventions des agents surveillants des baigneurs, soit plus de 10.000 interventions cette année contre moins de 5.000 en 2015.

Le nombre des personnes sauvées d’une noyade certaine a doublé cet été. Ils étaient quelque 5.501 baigneurs à être secourus cette saison contre 2.396 la saison précédente.

Un cas de décès par noyade au niveau d’une plage surveillée a été enregistré cet été par la protection civile.