<span style='text-decoration: underline;'>Accidents de la route</span>:<br><span style='color:red;'>19 morts et 34 blessés en 48 heures</span>

Les accidents de la circulation continuent de faire des ravages humains et matériels. Ainsi, 19 personnes sont mortes et 34 autres ont été blessées dans des accidents de la route survenus durant les dernières 48 heures dans différentes régions du pays.

En dépit de toutes les campagnes de sensibilisation menées par les différents services de sécurité à travers tout le territoire national, le nombre de victimes ne cesse d’augmenter chaque année. Selon un bilan rendu public hier par les services de la Protection civile, le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de Batna où 5 personnes sont décédées et 2 autres ont été blessées dans deux accidents distincts: une collision entre un véhicule léger et un camion survenue sur le chemin de wilaya 17 dans la commune de Lazrou, daïra de Seriana, et une autre entre deux camions sur la RN 78 dans la commune de Boumagueur, daïra de N’Gaous.

À rappeler que les unités de la Protection civile ont enregistré plus de 5000 interventions pour répondre aux appels de secours, suite à des accidents de la circulation, domestiques, évacuations sanitaires, extinction d’incendies et dispositifs de sécurité. A chaque fois, les services sécuritaires lancent des campagnes de sensibilisation en direction des conducteurs des véhicules de transport des voyageurs et de marchandises pour réduire le nombre des accidents de circulation et faire prévaloir le principe de la bonne conduite, sécurité pour tous peut sauver des vies.

Des dépliants sur les règles de bonne conduite et les conséquences de l’excès de vitesse, des manœuvres dangereuses et du non respect de la distance de sécurité sont distribués lors de ces campagnes de sensibilisation qui voient la participation d’associations, d’acteurs de la société civile et des Scouts musulmans,

A rappeler, dans ce sens, que la protection civile algérienne a remporté la première et la deuxième place au concours arabe de meilleurs travaux de prévention et sensibilisation sur les risques, regroupant tous les corps de protection civile et de défense civile Arabe, où des supports de prévention et de sensibilisation, ont été présentés.

Par ailleurs, les secours de la Protection civile sont intervenus suite aux fortes pluies qui se sont abattues sur la commune de Djelfa (chef lieu de la wilaya) pour l’évacuation des eaux pluviales, notamment dans les quartiers de Boutrifis et Bernada, et aussi suite à l’effondrement d’un mur de clôture d’un cimetière.

Dans la wilaya de M’Sila, les pompiers ont réussi à maîtriser un incendie déclaré dans un poulailler au lieudit Ouled Belhout, commune de Bouti Sayah, daïra de Sidi Aissa, et qui a causé la mort d’une personne et la perte de 3.000 poussins, a-t-on ajouté de même source.

Noreddine Oumessaoud