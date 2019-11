<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel-Abbès</span>:<br><span style='color:red;'>190 cas de brucellose signalés en 2019</span>

La brucellose ou la fièvre de malte est une des anthropozoonoses touchant surtout les mammifères domestiques et peut atteindre l’homme accidentellement

Lors de la journée d’étude sur la fièvre Malte organisée par l’APW de Sidi Bel-Abbès avant-hier mardi, et selon une synthèse présentée par les docteurs Amel Ayad et Mohamed Lamara du service de la prévention de la DSP de Sidi Bel-Abbès, la wilaya de Sidi Bel-Abbès, a enregistré 190 cas (contre 211 cas en 2018) dont 126 hommes et 64 de sexe féminin.

La répartition des cas selon les communes durant les dix derniers mois de l’année en cours, fait état de 16 cas comme record au niveau de la commune du chef-lieu qu’est Sidi Bel-Abbès, suivit pat Téghalimet (13 cas) et en troisième place, les localités de Télagh, Moulay Slissen et Oued Sebaâ qui ont connu onze cas de brucellose. Ce qui fait un taux d’incidence de 26 cas par 100.000 habitants.

Quant aux coûts de prises en charge d’un cas de brucellose non compliqué, s’élève à 20.000 dinars d’examens complémentaires par malade, plus les deux millions de centimes pour les 15 jours d’hospitalisation. Pour sa part, la Direction du commerce de Sidi Bel-Abbès, présenta ses principales activités afin de lutter contre la fièvre malte.

L’an passé, les services de contrôle de la DCP, ont réalisé 88 prélèvements sur le lait pasteurisé (44 prélèvements physico-chimiques et 44 micros biologiques) contre les 66 prélèvements cette année (33 prélèvements physico-chimiques et 33 autres micros biologiques). Ce qui a résulté cinq cas non conformes contre les 28 conformes à la réglementation. Toujours en 2019, les différentes brigades de la Direction du commerce, ont réalisé 33 interventions sur les laiteries et enregistrent sept infractions, 880 contrôles de ventes en détail pour obtenir 27 infractions.

La journée d’avant-hier, s’est soldée avec la lecture d’une dizaine de commandements permettant ainsi à l’éradication de la maladie de la fièvre de Malte.

M.Bekkar