<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel-Abbès</span>:<br><span style='color:red;'>192 hadjis tirés au sort sur les 7.110 inscrits</span>

La salle omnisports de l’OPOW du 24 février de Sidi Bel-Abbès, a abrité un public nombreux au point où la salle était pleine à craquer dès la première heure de la matinée d’avant-hier samedi. Devant cette nombreuse affluence, s’est déroulé le tirage au sort du Hadj 2018. Selon les responsables chargés de cette opération, il fallait tirer au sort parmi les 7.110 prétendants dont les 2.430 inscrits à la mairie et les 4.680 autres par voie d’internet.

C’est dans un climat ponctué par la transparence que les organisateurs à leur tête le P/APC Toufik Adda Boudjellal, qu’avait été abordé le revu de la liste nominative des candidats postulants à la session du hadj 2018. Puis, ce fut le temps de dévoiler les heureux élus qui sont au nombre de 192. A noter qu’une deuxième édition de tirage au sort sera organisée le 24 de ce mois pour les candidats âgés de 70 ans et plus et ayant postulé précédemment à dix inscriptions. M.Bekkar