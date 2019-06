<span style='text-decoration: underline;'>Ramadhan</span>:<br><span style='color:red;'>19,5 millions d’Algériens ont regardé la Télévision</span>

Ce sont en tout quelque 19,5 millions d’Algériens qui ont regardé la télévision et plus de 16,5 millions se sont connectés à internet, quotidiennement durant le mois de Ramadhan 2019.

Selon une étude d’IMMAR Media, un cabinet spécialisé dans la mesure d’audience des médias, un total de «19,5 millions d’Algériens âgés de 15 ans et plus, ont regardé la télévision au moins une fois par jour durant ce mois sacré». En effet, l’étude réalisée durant la première quinzaine du mois de Ramadhan sur un échantillon de 4.459 individus représentant une population de près de 28,5 millions d’hommes et de femmes âgés de 15 et plus, résidant dans les milieux urbains et ruraux répartis sur tout le territoire national.

L’étude relève, en outre, que «16,5 millions d’Algériens se sont connectés, au moins une fois par jour à internet, dont 15,5 millions aux réseaux sociaux», ajoutant que «2,5 millions d’Algériens sont des auditeurs quotidiens de la radio et 1,4 million des lecteurs de presse».

Concernant le taux de pénétration journalière moyenne des différents médias par sexe, 74% des femmes regardent la télévision (63% des hommes), 55% se connectent à internet (61% des hommes), 52% fréquentent les réseaux sociaux (57% des hommes), 6% écoutent la radio (11% des hommes) et 2% lisent la presse (8% des hommes), note l’étude.

IMMAR relève, par ailleurs, une fréquentation des médias «assez particulière» chez certaines catégories d’âge, notamment les jeunes âgés de moins de 24 ans «qui sont largement plus nombreux à recourir aux médias digitaux qu’aux médias classiques», estimant que cette cible enregistre la fréquentation quotidienne d’Internet «la plus élevée atteignant 79%» et qui est «boostée» principalement par les réseaux sociaux qui connaissent une «audience quotidienne de 77%».

Quant aux autres médias (TV, radio et presse), cette cible enregistre le taux de fréquentation «le moins important» comparée aux autres tranches d’âge. Selon l’étude, l’audience des médias est «fortement» corrélée avec l’âge, «plus on avance dans l’âge et plus la fréquentation de la TV augmente alors que celle d’internet baisse», alors que la presse enregistre son taux de pénétration «le plus élevé chez les 55 ans et plus, et la radio chez la cible des 35-44 ans».

A noter, que l’étude d’IMMAR est une enquête téléphonique, réalisée sur un échantillon cumulé de 4.459 individus, représentant une population de plus de 28.447.987 d’hommes et de femmes âgés de 15 ans et plus, interviewés sur leurs consommations médiatiques de la veille.

Alger: Noreddine Oumessaoud