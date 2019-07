<span style='text-decoration: underline;'>Accidents de la route</span>:<br><span style='color:red;'>195 morts et plus de 5.000 blessés en zones urbaines durant le deuxième trimestre 2019</span>

Cent quatre-vingt- quinze personnes (195) ont trouvé la mort et 5.332 autres ont été blessées, lors du deuxième trimestre 2019, dans des accidents de la circulation survenus en zones urbaines, a indiqué mardi un bilan de la sûreté nationale.

Selon la même source, les statistiques ont enregistré une hausse des cas de décès (+22), des blessés (+394) et des accidents (+224), par rapport à la même période de l’année dernière. Le facteur humain demeure la principale cause de ces accidents, en raison du non-respect du code de la route. Les services de la sécurité routière ont recensé, lors de la même période, 11.940 délits routiers, 3.400 contraventions, 4.544 véhicules mis en fourrière, outre 128.458 amendes forfaitaires et 34.321 retraits immédiats de permis de conduire, a précisé le bilan. La DGSN poursuit ses actions de sensibilisation en matière de prévention et de sécurité routières, à travers 210.591 actions organisées au profit des usagers de la route durant le deuxième trimestre de l’année en cours, en sus de 885 cours théoriques et pratiques dispensés au niveau des établissements éducatifs et des circuits de l’éducation routière. A cette occasion, la DGSN appelle les usagers de la voie publique à faire preuve de vigilance et à respecter le code de la route notamment durant la saison estivale marquée par une dynamique particulière.