<span style='text-decoration: underline;'>Le rattrapage des cours lancé incessamment</span>:<br><span style='color:red;'>2.689 établissements scolaires fermés à cause des intempéries</span>

Hormis les accidents de la route et les inondations, les intempéries ayant touché le pays depuis près de 10 jours ont causé également la fermeture temporaire de pas moins de 2.600 établissements scolaires à travers 13 wilayas du pays.

Alger: Samir Hamiche

«I l y a exactement 2.689 établissements scolaires répartis des trois cycles qui sont fermés à cause des dernières intempéries ; ce qui représente 10 % du nombre global des établissements du pays», a indiqué hier le directeur de l’enseignement fondamental, au ministère de l’Education nationale, Nabil Bendedouche, sur les ondes de la chaîne III de la Radio Nationale. Le responsable a affirmé que la cellule de veille du ministère de l’Education travaille sur l’identification des établissements touchés par les intempéries de ces derniers jours et cela afin de faire un planning et pour prendre en charge le retard dans le programme.

Un rattrapage des cours touchera les établissements scolaires fermés par les intempéries, a-t-il affirmé. L’invité précise que les programmes scolaires ont cessé deux jours durant dans certaines contrées et jusqu’à cinq jours dans d’autres. S’agissant du planning des rattrapages des cours, M. Bendedouche a indiqué qu’il y aura l’exploitation des journées de samedi et mardi après-midi avec un accompagnement où des inspecteurs de l’éducation seront mobilisés dans cette opération pour éviter qu’il y ait une «surcharge supplémentaire» des cours, au niveau des établissements concernés.

Dans ce cadre, la ministre de l’Education nationale, Nouria Benghebrit, avait fait part, jeudi dernier, de l’élaboration d’un programme de rattrapage des cours non dispensés, en raison de la fermeture de certains établissements scolaires suite aux intempéries qui ont touché plusieurs wilayas du pays. Elle avait précisé que le rattrapage des cours «ne représente aucun problème» pour le secteur, soulignant qu’il a été convenu, lors de sa rencontre avec l’instance d’inspection, de l’élaboration d’un programme permettant de mettre l’accent, au cours du deuxième trimestre, sur l’accompagnement des enseignants pour le rattrapage des cours non dispensés. La ministre qui a souligné que le retard accusé diffère d’une wilaya à une autre et d’un établissement à un autre, a affirmé que son département «prendra les mesures nécessaires dans l’intérêt des élèves».

A une question sur l’absence d’appareils de chauffages dans certaines écoles, l’invité a affirmé que le département de l’éducation n’est nullement responsable. Il a affirmé que ce dossier est géré par des collectivités locales, l’invité dégage la responsabilité de son département, garantissant qu’il intervient «chaque fois qu’il y a lieu de le faire».

Pressé de dire si le ministère de l’Education nationale entend agir avec plus de détermination, afin que des enfants en bas âge n’aient plus à grelotter de froid durant leur scolarité, M. Bendedouche assure qu’avec le ministère de l’Intérieur et les autorités locales, celui-ci veillera à ce que « tous les moyens » soient dégagés pour régler cette question.